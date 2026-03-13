Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Θα κριθεί από το αποτέλεσμα»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε τα εξής:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι - όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας.

Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο.

Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα»

