Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

Τα αγγούρια χαλάνε γρήγορα αν αποθηκευτούν με λάθος τρόπο και γίνονται μαλακά και αποκρουστικά μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Newsbomb

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν
Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κλειδί για να τα διατηρήσετε φρέσκα και τραγανά είναι να κατανοήσετε πώς η θερμοκρασία, η υγρασία και τα κοντινά τρόφιμα επηρεάζουν τη φρεσκάδα τους.

Επειδή τα αγγούρια αποτελούνται από περίπου 95% νερό, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης. Το λάθος περιβάλλον μπορεί να βλάψει τη δομή των κυττάρων τους, προκαλώντας την απώλεια της σφριγηλότητάς τους και την ανάπτυξη μιας μαλακιάς και μουχλιασμένης υφής.

Γιατί τα αγγούρια μαλακώνουν

Τα αγγούρια φθείρονται όταν διαταράσσεται η εσωτερική ισορροπία του νερού τους. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία, όπως:

  • Υπερβολική υγρασία, η οποία ενθαρρύνει την ανάπτυξη μικροβίων και τη διάσπαση των ιστών
  • Βλάβη από το κρύο, η οποία μπορεί να συμβεί όταν τα αγγούρια αποθηκεύονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
  • Έκθεση σε αιθυλένιο, μια φυσική φυτική ορμόνη που απελευθερώνεται από ορισμένα φρούτα και επιταχύνει την ωρίμανση και την αλλοίωση

Λόγω αυτών των παραγόντων, τα αγγούρια απαιτούν πιο προσεκτική αποθήκευση από πολλά άλλα λαχανικά.

Η ιδανική θερμοκρασία για την αποθήκευση αγγουριών

Πολλοί υποθέτουν ότι όλα τα λαχανικά πρέπει να ψύχονται, αλλά τα αγγούρια είναι κάπως ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι ειδικοί γενικά συνιστούν την αποθήκευση των αγγουριών σε δροσερές αλλά όχι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανικά μεταξύ περίπου 10–12°C. Τα περισσότερα οικιακά ψυγεία είναι πιο κρύα από αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι τα αγγούρια μπορεί μερικές φορές να εμφανίσουν τραυματισμό από το κρύο, όταν αποθηκεύονται για πολύ καιρό.

Τα σημάδια τραυματισμού από το κρύο μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • υδαρή μπαλώματα
  • ταχύτερο μαλάκωμα
  • κοιλώματα στη φλούδα

Παρόλα αυτά, η ψύξη εξακολουθεί να είναι συνήθως η πιο πρακτική επιλογή στο σπίτι, αλλά ο τρόπος τοποθέτησης των αγγουριών στο ψυγείο έχει σημασία.

Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης αγγουριών στο ψυγείο

Για να διατηρούνται τα αγγούρια τραγανά για περισσότερο χρόνο, βοηθά το να προστατεύονται τόσο από την υπερβολική υγρασία όσο και από τη φθορά από το κρύο.

Μια πρακτική μέθοδος περιλαμβάνει:

  • τύλιγμα των αγγουριών σε χαρτοπετσέτα για την απορρόφηση της συμπύκνωσης
  • τοποθέτησή τους μέσα σε μια χαλαρά κλεισμένη πλαστική σακούλα
  • αποθήκευσή τους στο συρτάρι λαχανικών του ψυγείου

Η χαρτοπετσέτα βοηθά στη ρύθμιση της υγρασίας, ενώ η σακούλα μειώνει την αφυδάτωση, βοηθώντας στη διατήρηση της σταθερότητας.

ΑΓΓΟΥΡΙ

Κρατήστε τα αγγούρια μακριά από ορισμένα φρούτα

Ένα άλλο συνηθισμένο λάθος είναι η αποθήκευση αγγουριών κοντά σε φρούτα που παράγουν αέριο αιθυλένιο, το οποίο επιταχύνει την ωρίμανση και την αλλοίωση.

Στα φρούτα που είναι γνωστό ότι απελευθερώνουν σημαντική ποσότητα αιθυλενίου περιλαμβάνονται:

  • μπανάνες
  • μήλα
  • ντομάτες
  • αβοκάντο

Η διατήρηση των αγγουριών ξεχωριστά από αυτά τα τρόφιμα θα επιβραδύνει τη διαδικασία μαλάκυνσης και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Για πόσο καιρό τα αγγούρια συνήθως παραμένουν φρέσκα

Ακόμα και υπό καλές συνθήκες αποθήκευσης, τα αγγούρια δεν διαρκούν πολύ καιρό.

Τα ολόκληρα/άκοπα αγγούρια που αποθηκεύονται σωστά στο ψυγείο γενικά παραμένουν φρέσκα για περίπου μία εβδομάδα. Μετά από αυτό το διάστημα μπορεί να αρχίσουν να χάνουν τη σφριγηλότητά τους και να εμφανίζουν μαλακά σημεία.

Τα κομμένα σε φέτες αγγούρια έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής και συνήθως πρέπει να καταναλώνονται εντός 1-2 ημερών, εάν είναι στο ψυγείο.

Ενδείξεις ότι ένα αγγούρι έχει χαλάσει

Πριν χρησιμοποιήσετε ένα αγγούρι, είναι χρήσιμο να ελέγξετε για σημάδια αλλοίωσης, όπως:

  • σημαντική απαλότητα ή πολτοποίηση
  • ζαρωμένη φλούδα
  • γλοιώδης υφή στην επιφάνεια
  • δυσάρεστη οσμή

Εάν εμφανιστούν αυτά τα σημάδια, το αγγούρι θα πρέπει γενικά να απορριφθεί.

αγγουρια νερο ψυγειο

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει τα αγγούρια να φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου ή στο ψυγείο;

Τα αγγούρια μπορούν να αποθηκευτούν για λίγο σε θερμοκρασία δωματίου, αλλά η ψύξη συνήθως τα βοηθά να διαρκούν περισσότερο. Για να αποφευχθεί η φθορά από το κρύο, ιδανικά θα πρέπει να τυλίγονται και να τοποθετούνται στο συρτάρι λαχανικών αντί για το πιο κρύο μέρος του ψυγείου.

Μπορώ να καταψύξω αγγούρια;

Η κατάψυξη φρέσκων αγγουριών γενικά δεν συνιστάται, επειδή η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό τα κάνει πολύ μαλακά μόλις αποψυχθούν. Ωστόσο, τα αγγούρια μπορούν μερικές φορές να καταψυχθούν εάν χρησιμοποιηθούν αργότερα σε smoothies ή σε μπλέντερ.

Γιατί τα αγγούρια μερικές φορές γίνονται γλοιώδη;

Μια γλοιώδης επίστρωση μπορεί να αναπτυχθεί όταν μικροοργανισμοί αρχίζουν να διασπούν τους ιστούς του αγγουριού. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν τα αγγούρια αποθηκεύονται για πολύ καιρό ή εκτίθενται σε υπερβολική υγρασία.

Διαρκούν περισσότερο τα αγγούρια που πωλούνται τυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη;

Ορισμένα αγγούρια που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι τυλιγμένα σε πλαστική μεμβράνη, για να μειώνεται η απώλεια υγρασίας και να τα προστατεύσουν από ζημιές κατά την μεταφορά. Αν αφήσετε το περιτύλιγμα μέχρι να είστε έτοιμοι να το χρησιμοποιήσετε, το αγγούρι μπορεί να παραμείνει φρέσκο για περισσότερο χρόνο.

Συμπέρασμα

Τα αγγούρια παραμένουν τραγανά για περισσότερο χρόνο όταν αποθηκεύονται σε δροσερές συνθήκες που εξισορροπούν θερμοκρασία και υγρασία. Το τύλιγμα σε χαρτί κουζίνας, η διατήρησή τους σε μια χαλαρά σφραγισμένη σακούλα στο ψυγείο και η αποθήκευσή τους μακριά από φρούτα που παράγουν αιθυλένιο μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή του μαλακώματος.

Πηγές:
usda.gov
fda.gov
foodsafety.gov
harvard.edu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη στην πορεία για την Ημέρα του Κουντς

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στην αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Tο Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί» ισχυρίστηκε ο Τραμπ στους ηγέτες της G7

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Pickaxe Μοuntain: Η μυστηριώδης πυρηνική «πόλη» 100 μέτρα κάτω από τη Γη - Πώς θα μπορούσε να κρίνει την έκβαση του πολέμου στο Ιράν

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Χαμενεΐ επέστρεψε»: Οι τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ σε ιαπωνικό anime των Ιρανών

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντινόπουλου στη ΝΔ - Τι είπε για την επίθεση Σαμαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό και απόπειρα – Η γυναίκα τον παγίδευσε στο σπίτι

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά άρπαξαν κορίτσι από τα μαλλιά για να της κλέψουν το κινητό

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» από Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (μετά τον Παρασκευαϊδη) με μηνύματα σε Δούκα και διαφωνούντες

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Tι σημαίνει η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο - Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραπαίει χωρίς το πετρέλαιο, πανηγυρίζει το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

09:59LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ