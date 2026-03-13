Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαρίνο, σε μια λιτή τελετή για το τελευταίο αντίο.

Δικοί του άνθρωποι, βρίσκονται στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του θεάματος.

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν με συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη μακρά πορεία του. Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό και πρωτοποριακό έργο, ως ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας.

Στεφάνι από την Οικογένεια του Μάνου Χατζιδάκι Χάρης Γκίκας

Δημήτρης Παπάζογλου

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Νταίζη Σεμπεκοπούλου

Άννα Φόνσου

Θοδωρής Φέρρης Eurokinissi

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Γεννήθηκε στον Βοτανικό, στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, αλλά εκείνος, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο τρίτος δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι. Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά. Είχε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός.

Εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επίσης, έχουν καταγραφεί και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα, ενώ αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας.

