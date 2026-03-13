Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

Συγγενείς και στενοί φίλοι αποχαιρετούν τον αγαπημένο καλλιτέχνη

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαρίνο, σε μια λιτή τελετή για το τελευταίο αντίο.

Δικοί του άνθρωποι, βρίσκονται στο σημείο για να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του θεάματος.

64541263511790509241510759005838545968077383n.jpg

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν με συγκίνηση για την προσωπικότητα και τη μακρά πορεία του. Ο Γιώργος Μαρίνος υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό και πρωτοποριακό έργο, ως ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας.

64884012718830604323392695760810746033663826n.jpg

Στεφάνι από την Οικογένεια του Μάνου Χατζιδάκι

Χάρης Γκίκας
64642752027542933549376008340076206623255517n.jpg

Δημήτρης Παπάζογλου

64737737914255246651948695199478360303498680n.jpg

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

64640749618217446918507423327341792474133243n.jpg

Νταίζη Σεμπεκοπούλου

649441789262435660219531255417508570793367439n.jpg

Άννα Φόνσου

6475095639569832866692891902336839898999285n.jpg
[385417] ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Θοδωρής Φέρρης

Eurokinissi

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Γεννήθηκε στον Βοτανικό, στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους και μεγάλωσε με τη μητέρα του, ενώ ο πατέρας του έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας όπως ήταν ο πατέρας του, αλλά εκείνος, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από τότε ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο τρίτος δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού. Συνδυάζοντας την υποκριτική και το τραγούδι, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι. Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα». Συνεργάστηκε με τον Δημήτρη Δανίκα επί σειρά ετών, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά. Είχε στενή φιλία με το Μάνο Χατζιδάκι και τον Νίκο Γκάτσο.

https://www.instagram.com/reel/DVvZSfECDF_/

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις, προκαλούσε γέλιο και σατίριζε τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας. Στην προσωπική του ζωή ήταν ιδιαίτερα μοναχικός.

Εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επίσης, έχουν καταγραφεί και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Πριν από μερικά χρόνια αποχώρησε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και απομονώθηκε στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, μια περιοχή κοντά στη Ραφήνα, ενώ αντιμετώπιζε και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη στην πορεία για την Ημέρα του Κουντς

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Τσιόδρας στο Ευρωκοινοβούλιο: Ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών με νέους κανόνες για τα πακέτα ταξιδιών

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στην αντιπολεμική διαδήλωση στο Σύνταγμα

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Toυρκικό πλοίο πέρασε τα Στενά του Ορμούζ με άδεια του Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Tο Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί» ισχυρίστηκε ο Τραμπ στους ηγέτες της G7

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Pickaxe Μοuntain: Η μυστηριώδης πυρηνική «πόλη» 100 μέτρα κάτω από τη Γη - Πώς θα μπορούσε να κρίνει την έκβαση του πολέμου στο Ιράν

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Χαμενεΐ επέστρεψε»: Οι τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ σε ιαπωνικό anime των Ιρανών

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα Κωνσταντινόπουλου στη ΝΔ - Τι είπε για την επίθεση Σαμαρά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για βιασμό και απόπειρα – Η γυναίκα τον παγίδευσε στο σπίτι

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Αγρίνιο: Νεαροί Ρομά άρπαξαν κορίτσι από τα μαλλιά για να της κλέψουν το κινητό

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σκληρό ροκ» από Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή Κωνσταντινόπουλου (μετά τον Παρασκευαϊδη) με μηνύματα σε Δούκα και διαφωνούντες

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Tι σημαίνει η χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο - Η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραπαίει χωρίς το πετρέλαιο, πανηγυρίζει το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο - Η στιγμή που καταρρέει στο οδόστρωμα

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο λίγο μετά την επίθεση στον 20χρονο - Πώς έγινε το φονικό

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Τα λάθη στο πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εγείρουν ερωτήματα για την κατάστασή του

11:41ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

09:59LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου και η σκληρή κόντρα στην Αρκαδία 

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο από νατοϊκή αεράμυνα

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέο «ρεσάλτο» Τούρκων ψαράδων στο Φαρμακονήσι - Συνεχίζουν απτόητοι την παράνομη αλιεία

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του

11:29ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αποθηκεύετε τα αγγούρια για να μην μαλακώνουν και μουχλιάζουν

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ