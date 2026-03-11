Συγκινεί η Ρούλα Κορομηλά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Είχε και θα έχεις για πάντα τον σεβασμό μου»

Στο πένθος «βύθισε» τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, σε ηλικία 87 ετών.

Ο διάσημος showman που άφησε ανεξίτηλο σημάδι την ελληνική ψυχαγωγία, δημιουργώντας την δική του «σχολή», υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτεχνικές προσωπικότητες στα 80s και 90s.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με μηνύματα αγάπης και θαυμασμού, τόσο από απλό κόσμο όσο και από celebrities που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Ανάμεσά τους ξεχώρισε και η ανάρτηση της Ρούλας Κορομηλά.

Στο προσωπικό της Instagram story, η παρουσιάστρια έγραψε λίγα λόγια για τον Γιώργο Μαρίνο και την τεράστια προσφορά του στην ελληνική τηλεόραση και το θέαμα.

«Μοναδικός, κυριολεκτικά. Ο μεγαλύτερος, κορυφαίος, αυθεντικός, χαρισματικός, ανυπέρβλητος, εκρηκτικός showman της ελληνικής τηλεόρασης. Με το αστείρευτο ταλέντο του έλαμψε και φώτισε την ελληνική σκηνή και χάρισε μοναδικές, αξέχαστες στιγμές στην τηλεόραση. Αντίο, Γιώργο Μαρίνο. Είχες και θα έχεις τον θαυμασμό, τον σεβασμό και τη βαθιά μου εκτίμηση για πάντα», έγραψε σε ανάρτησή της η Ρούλα Κορομηλά.

