Επίθεση με πέτρες κατά συρμού του ΗΣΑΠ: Έσπασε τζάμι, τραυματίστηκε επιβάτης

Επιβάτης του ΗΣΑΠ τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση αγνώστων με πέτρες κατά συρμού του Ηλεκτρικού, μεταξύ των σταθμών «Άνω Πατήσια» και «Περισσός».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από την επίθεση έσπασε παράθυρο του συρμού, με αποτέλεσμα ο επιβάτης να τραυματιστεί από τα θραύσματα. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η αστυνομία.

Η ΣΤΑΣΥ εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση και συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Τέλος, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.

