Ρωσία: Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που οι Ουκρανοί χτυπούν με πύραυλο κρουζ την πόλη Μπριάνσκ

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της πυραυλικής επίθεσης στην πόλη της Ρωσίας, Μπριάνσκ.

Οι Ουκρανοί στόχευσαν με πύραυλο κρουζ Storm Shadow, τον οποίο προμηθεύτηκαν από την Βρετανία, στρατιωτικό εργοστάσιο. Στην επίθεση σκοτώθηκαν 6 πολίτες και τραυματίστηκαν ακόμη 37. Η Μόσχα ανέφερε ότι όλα τα θύματα ήταν άμαχοι πολίτες

Ήταν η χειρότερη επίθεση στην πόλη από το 2022 λένε οι τοπικές αρχές. Το Κίεβο ανέφερε ότι ο στόχος ήταν το εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους.

«Οι στρατιώτες μας χτύπησαν ένα από τα σημαντικά ρωσικά στρατιωτικά εργοστάσια στο Μπριάνσκ. Αυτό το εργοστάσιο παρήγαγε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για ρωσικούς πυραύλους, τους ίδιους που χτυπούν τις πόλεις μας, τα χωριά μας και τους πολίτες μας. Υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.