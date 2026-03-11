Κικίλιας για τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: «Προτεραιότητα η στήριξη της ελληνική κοινωνίας»

Στο ζήτημα της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων αναφέρθηκε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός επικαλέστηκε σχετική τοποθέτηση του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύση Θεοδωράτου, ο οποίος τόνισε ότι «στόχος μας είναι να μην υπάρξει μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των πλοίων της ακτοπλοΐας στον τελικό καταναλωτή».

Όπως σημείωσε ο υπουργός Ναυτιλίας, «πρωταρχική μας προτεραιότητα είναι πάντα η προστασία των πολιτών και η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας».

pic.twitter.com/GdjAQaVoB3 — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) March 11, 2026

Σημειώνεται ότι ο κ. Θεοδωράτος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και τον υπουργό Βασίλη Κικίλια, καταθέτοντας προτάσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων λειτουργικών δαπανών του κλάδου.

Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι να βρεθούν λύσεις που θα περιορίσουν το κόστος λειτουργίας των ακτοπλοϊκών πλοίων, ώστε να αποφευχθεί η μετακύλισή του στους επιβάτες.

