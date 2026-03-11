ΠΑΟΚ – Περιστέρι 101-77: Τρομερός «Δικέφαλος» έκανε πάρτι πρόκρισης με εντυπωσιακό Ταϊρί!

Στο «PAOK Sports Arena», παρουσία των Αντρέα Τρινκιέρι, Αριστοτέλη Μυστακίδη και παικτών της ποδοσφαιρικής ομάδας, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε μεγάλο βήμα στον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο».

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε τον ρυθμό του από νωρίς, φτιάχνοντας διψήφιες διαφορές από τη δεύτερη περίοδο και διατηρώντας τον έλεγχο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, έφτασε στο +24, με το Περιστέρι να μην καταφέρνει να μπει ποτέ στο παιχνίδι.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη (18/3, 19:30) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Αθήνα, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να έχει σαφές προβάδισμα για την πρόκριση και εκείνη των δυτικών προαστείων να καλείται να πετύχει μια μεγάλη ανατροπή. Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη νικήτρια του ζευγαριού Ρετζιάνα – Μούρθια.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ταϊρί με 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα) και 6 ασίστ, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Μέλβιν (18π), Άλεν (16π) και Μουρ (13π, 8 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 80-56, 101-77

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 16, Μέλβιν 18 (3), Ταϊρί 26 (4), Κόνιαρης, Χουγκάζ 8, Ομορούγι 6, Περσίδης 3, Μπέβερλι 5 (1), Φίλλιος, Μουρ 13, Ντίμσα 6 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (2), Καρντένας 15 (3), Βαν Τούμπεργκεν 23 (3), Πέιν, Ιτούνας, Μουράτος 5, Θωμάκος, Άμπερκρομπι 5 (1), Κακλαμανάκης 8, Παπαδάκης 6 (2), Κάριους 3 (1), Γιάνκοβιτς 4 (1).

