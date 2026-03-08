Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Χωρίς Μπέβερλι ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο ΣΕΦ
Ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν αγωνιστεί στην αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για την 20η αγωνιστική στην Greek Basketball League.
Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται το μεσημέρι της Κυριακής (08/03) στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Παντελής Μπούτσκος, αποφάσισε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Πατ Μπέβερλι, ο οποίος δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να προσφέρει τα αναμενόμενα.
Ο έμπειρος Αμερικανός δεν θα έχει έτσι την ευκαιρία να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Πειραιά, τη φανέλα της οποία είχε φορέσει τη σεζόν 2009/10.
Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον αγώνα του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, αποτελείται από τους: Ταϊρί, Άλεν, Ντίμσα, Μέλβιν, Μουρ και Ομορούγι.
