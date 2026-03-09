Ιρανικά μέσα: Ιρανοί ορκίζονται πίστη στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι «εκατομμύρια» πολίτες σε όλη τη χώρα δηλώνουν πίστη στο νέο ηγέτη της Ισλαμικής Επανάσταση, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, Ιρανοί πολίτες έχουν βγει στους δρόμους και δηλώνουν πίστη στον Αγιατολάχ Σαγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, ορίστηκε ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του σώματος που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

