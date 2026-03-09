Ιρανικά μέσα: Ιρανοί ορκίζονται πίστη στον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, Ιρανοί πολίτες έχουν βγει στους δρόμους και δηλώνουν πίστη στον Αγιατολάχ Σαγιέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης.

#BREAKING

Millions of Iranians across the country pledge allegiance to Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, the new Leader of Iran's Islamic Revolution. pic.twitter.com/j5lBiZVY6n

— Tehran Times (@TehranTimes79) March 8, 2026



Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, ορίστηκε ως νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του σώματος που είναι αρμόδιο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας.