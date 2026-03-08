Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (Mojtaba Khamenei), ο δεύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορίζεται νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με αναφορές κρατικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η επιλογή του έρχεται μετά τον θάνατο του πατέρα του στις επιθέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, που προκάλεσαν κρίση διαδοχής στο Ιράν.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν επιλέχθηκε από τη Συνέλευση των Ειδικών, ένα σώμα 88 εκλεγμένων ανώτερων κληρικών που είναι αρμόδιο για τον ορισμό του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη της χώρας.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν και δεν έχει θέσει ποτέ υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα ούτε έχει συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία, θεωρείται εδώ και χρόνια ιδιαίτερα ισχυρή προσωπικότητα στο στενό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη. Παράλληλα, έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σε ανακοίνωσή της, η Συνέλευση των Ειδικών κάλεσε τους πολίτες του Ιράν να διατηρήσουν την ενότητα και να εκφράσουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επελέγη ύστερα από «καθοριστική ψηφοφορία». Παράλληλα, η συνέλευση απηύθυνε έκκληση προς όλους τους Ιρανούς, «ιδίως τις ελίτ και τους διανοούμενους των θρησκευτικών σχολών και των πανεπιστημίων», να δηλώσουν πίστη στη νέα ηγεσία και να διαφυλάξουν την ενότητα της χώρας.

