Πώς τα ελικόπτερα «Απάτσι» των ΗΑΕ καταρρίπτουν τα ιρανικά drones με τα πολυβόλα τους
Το βίντεο που δημοσίευσαν οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το Ιράν βάλλει κάτα των γειτόνων του με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, οι Αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οι καταρρίψεις ιρανικών drones τύπου SHADED-136 από ελικόπτερα «Απάτσι» (AH-64D).
Τα ελικόπτερα φαίνονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά, ενώ χρησιμοποιούν το πολυβόλο του τύπου M230 και όχι άλλες τεχνικές κατάρριψης των drones, όπως οι συχνότητες ή τα λέιζερ.
Δείτε το βίντεο:
