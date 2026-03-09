Κύπρος: Ασκήσεις ετοιμότητας σε σχολεία - Παραμένει ο συναγερμός

Στην Κύπρο, όλα τα σχολεία κάνουν ασκήσεις ετοιμότητας. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να εκκενώνουν την τάξη με ασφάλεια σε περίπτωση που ηχήσουν οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας.

Σε βίντεο του MEGA φαίνονται οι μαθητές να σπεύδουν κάτω από τα θρανία αφού ακούσουν το κουδούνι να χτυπά. Σχηματίζουν σειρές, εκκενώνουν την αίθουσα με τα χέρια στο κεφάλι και μπαίνουν κάτω από το έδρανο σε μία προσομοίωση εκκένωσης που εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία της Κύπρου σε περίπτωση ενεργοποίησης των σειρήνων της Πολιτικής Άμυνας.

Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου καλεί όλες τις σχολικές μονάδες να εφαρμόσουν προληπτικά το σχέδιο εκκένωσης, στοχεύοντας στην καλύτερη προετοιμασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο μεταξύ, μία εβδομάδα μετά το χτύπημα στη βρετανική βάση, η κατάσταση στην Κύπρο φαίνεται να εξομαλύνεται. Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές που είχαν αποχωρήσει επιστρέφουν σταδιακά στη Μεγαλόνησο. Ανάμεσά τους και η φοιτήτρια Μελιτίνη, η οποία, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, ταξίδεψε προσωρινά στην Αθήνα με εισιτήριο ύψους 300 ευρώ. Όπως σημειώνει, η ανησυχία των γονιών της την ώθησε στην απόφαση αυτή.

Οι Κύπριοι φοιτητές, μιλώντας στο Mega, περιγράφουν πλέον ήρεμη ατμόσφαιρα, χάρη και στην αποστολή ενισχύσεων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Ακρωτήρι, παρά την παράταση του καθεστώτος εκκένωσης, η πλειονότητα των κατοίκων επέστρεψε στα σπίτια τους. Μόνο 200 άτομα παραμένουν προσωρινά σε συγγενικά σπίτια ή ξενοδοχεία, ενώ τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά έως την Παρασκευή.

