Έφτασαν στην Κύπρο τα βρετανικά ελικόπτερα κατά των drones

Έφτασαν τα βρετανικά ελικόπτερα κατά των drones στην Κύπρο

Δύο βρετανικά ελικόπτερα Wildcat έφτασαν σήμερα στην Κύπρο, αφού ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε να ενισχύσει την άμυνα του νησιού.

Ο Στάρμερ δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε τα ελικόπτερα, τα οποία έχουν δυνατότητες κατά των drones, μαζί με το HMS Dragon που αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο τις επόμενες εβδομάδες. Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει επίσης τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ.

Σε εικόνες που δημοσίευσε το Υπουργείο Άμυνας, ένα ελικόπτερο φαίνεται να εκφορτώνεται από ένα C-17 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο.

