Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου
Ο νεαρός επικοινώνησε ο ίδιος με το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (6/3) στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ένας 25χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο νεαρός φοιτητής προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. Λίγο αργότερα ο ίδιος επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 25χρονος είχε αποπειραθεί και πριν από περίπου 20 ημέρες να δώσει τέλος στη ζωή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
18:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη: Δέκα νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Δημόσια συγγνώμη του Μάικ Τζέιμς στον Έλι Οκόμπο
16:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ έπληξε καταφύγιο Ιρανών ηγετών
13:38 ∙ LIFESTYLE