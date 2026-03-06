Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (6/3) στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου ένας 25χρονος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο νεαρός φοιτητής προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του κόβοντας τις φλέβες του. Λίγο αργότερα ο ίδιος επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 25χρονος είχε αποπειραθεί και πριν από περίπου 20 ημέρες να δώσει τέλος στη ζωή του.

