Κατερίνη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται ότι κατείχε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους

Ο ανήλικος αρνήθηκε τις κακουργηματικές πράξεις που του αποδίδονται και αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα

Επιμέλεια - Newsbomb

Κατερίνη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται ότι κατείχε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 16χρονος που κατηγορείται για κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων και τραπεζικών καρτών
  • κλώνων αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.
  • Ο ανήλικος αρνήθηκε τις κακουργηματικές πράξεις και ισχυρίστηκε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα τα προμηθεύτηκε διαδικτυακά από ηλεκτρονικό κατάστημα.
  • Οι διωκτικές αρχές τον εντόπισαν μέσω ψηφιακής έρευνας και ταυτοποίησαν με βάση προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονταν σε βίντεο αναλήψεων από ΑΤΜ με πλαστές κάρτες.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 32.200 ευρώ, δύο κάρτες
  • κλώνοι, αναγνώστης έξυπνων καρτών, υλικά συσκευασίας, μάσκες, γκλοπ, πιστόλι ρέπλικα, σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν αναλήψεις χρημάτων με κάρτες
  • κλώνους και επιδείξεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κατερίνης, ο 16χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας 32.200 και δύο τραπεζικές κάρτες «κλώνους» με τις οποίες φέρεται να έκανε αναλήψεις από ΑΤΜ.

Ο 16χρονος μαθητής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για κακουργηματικές πράξεις που τον βαρύνουν, τις οποίες αρνήθηκε, όπως έγινε γνωστό μέσω του συνηγόρου του.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα 580 χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ - που κατά τη δικογραφία εντοπίστηκαν σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και σε παλιό καταψύκτη - ήταν «καταφανώς πλαστά» και τα προμηθεύθηκε διαδικτυακά από ηλεκτρονικό κατάστημα. Όσον αφορά τις κάρτες, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποδέχθηκε τον όρο «κλώνοι», ούτε πως ήταν αυτές πρόσφορες για αναλήψεις.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομικός του παραστάτης, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

plasta1.jpg

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν στη διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες που έκαναν λόγο για βίντεο σε λογαριασμό κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα - «κλώνο», ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να κατέληξαν μετά από ψηφιακή έρευνα στα ίχνη του 16χρονου, ταυτοποιώντας τον με βάση προσωπικά αντικείμενα, όπως ρολόγια και τσαντάκια, στα επίμαχα βίντεο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Κατερίνη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντόπισαν και κατάσχεσαν, εκτός από τα πλαστά χαρτονομίσματα, δύο λευκές τραπεζικές κάρτες - «κλώνους» με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστη έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής, που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του μαθητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,
  • 2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,
  • αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),
  • υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων
  • 2 μάσκες full face,
  • γκλοπ,
  • πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και -13- πλαστικά σφαιρίδια,
  • 2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.
  • 2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και
  • προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

xartonomismata.jpg
xartonomismata1.jpg
xartonomismata2.jpg
xartonomismata3.jpg
xartonomismata4.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο 17χρονος Ρεθυμνιώτης που ξεκίνησε από το μεράκι για το μαντολίνο και έγινε κατασκευαστής οργάνων

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με 3 τραυματίες: Καραμπόλα 4 οχημάτων, ενεπλάκη και περιπολικό

23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ιρανικού στρατού: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, όχι όμως για πλοία των ΗΠΑ και του Ισράηλ

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοικτή προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης στον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Ο Τραμπ θα παραστεί στην τελετή επαναπατρισμού των έξι Αμερικανών που σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Πεζεσκιάν - Τι συζήτησαν

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Washington Times: Ο Τραμπ επαναφέρει τον ρόλο της Αμερικής ως ««παγκόσμιου χωροφύλακα»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι αμερικανικές εταιρείες άμυνας συμφώνησαν να «τετραπλασιάσουν» την παραγωγή των όπλων

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η αμυντική θωράκιση των νησιών δεν διαπραγματεύεται

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Χτυπήθηκε αρχηγείο ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ - Τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Γκάνα - Καταδικάζει την επίθεση ο Μακρόν

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

22:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κατερίνη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται ότι κατείχε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:41ΜΠΑΣΚΕΤ

«Πόλεμος» Παναθηναϊκού-EuroLeague: Κατέβηκε το λάβαρο του Μποντιρόγκα

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Λουτράκι: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών

00:21ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες και το Ιράκ - Επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αμερικάνικες βάσεις και πολιτικούς στόχους - Σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση των Αμερικάνων

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα και τον «καθάρισε» ο Ιερεθουέλο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η στιγμή που βόμβα έπεσε δίπλα στο συνεργείο του MEGA

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη γνωστού γιατρού για παιδική πορνογραφία

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η στιγμή που πύραυλος χτύπησε σχολείο αρρένων στην πόλη Καζβίν

00:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Sram te bilo»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Χτυπήθηκε αρχηγείο ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ - Τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Γκάνα - Καταδικάζει την επίθεση ο Μακρόν

17:03LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην πλατεία Κοτζιά για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Ένοικος έδωσε την πιο viral απάντηση σε ερώτηση για τα κοινόχρηστα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Έδωσε 240.000 ευρώ στην κόρη της ως δάνειο, αλλά η εφορία το θεώρησε δωρεά και έριξε πρόστιμο 44.000

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με 3 τραυματίες: Καραμπόλα 4 οχημάτων, ενεπλάκη και περιπολικό

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΓΑΔΑ: Σουδανός με ποινικό παρελθόν ο άνδρας που απειλούσε με χειροβομβίδα να ανατιναχθεί - Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

16:41ΚΟΣΜΟΣ

16χρονη ταξίδεψε στην Τουρκία για να βάλει μαλλιά: Το αποτέλεσμα μετά από έναν χρόνο έγινε viral

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague LIVE, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι στο ΣΕΦ

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φοιτητής αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες του στην Εστία του Πανεπιστημίου

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστός για 48 ώρες ο Περιφερειακός – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ