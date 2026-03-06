Κατερίνη: Ελεύθερος ο 16χρονος που κατηγορείται ότι κατείχε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες-κλώνους

Snapshot Ο 16χρονος που κατηγορείται για κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων και τραπεζικών καρτών

κλώνων αφέθηκε ελεύθερος με τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Ο ανήλικος αρνήθηκε τις κακουργηματικές πράξεις και ισχυρίστηκε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα τα προμηθεύτηκε διαδικτυακά από ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οι διωκτικές αρχές τον εντόπισαν μέσω ψηφιακής έρευνας και ταυτοποίησαν με βάση προσωπικά αντικείμενα που εμφανίζονταν σε βίντεο αναλήψεων από ΑΤΜ με πλαστές κάρτες.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα αξίας 32.200 ευρώ, δύο κάρτες

κλώνοι, αναγνώστης έξυπνων καρτών, υλικά συσκευασίας, μάσκες, γκλοπ, πιστόλι ρέπλικα, σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για βίντεο σε κοινωνικά δίκτυα που δείχνουν αναλήψεις χρημάτων με κάρτες

κλώνους και επιδείξεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κατερίνης, ο 16χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για κατοχή πλαστών χαρτονομισμάτων ονομαστικής αξίας 32.200 και δύο τραπεζικές κάρτες «κλώνους» με τις οποίες φέρεται να έκανε αναλήψεις από ΑΤΜ.

Ο 16χρονος μαθητής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για κακουργηματικές πράξεις που τον βαρύνουν, τις οποίες αρνήθηκε, όπως έγινε γνωστό μέσω του συνηγόρου του.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα 580 χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ - που κατά τη δικογραφία εντοπίστηκαν σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και σε παλιό καταψύκτη - ήταν «καταφανώς πλαστά» και τα προμηθεύθηκε διαδικτυακά από ηλεκτρονικό κατάστημα. Όσον αφορά τις κάρτες, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποδέχθηκε τον όρο «κλώνοι», ούτε πως ήταν αυτές πρόσφορες για αναλήψεις.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο νομικός του παραστάτης, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος υπό τον όρο της αυτοπρόσωπης εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται, όταν στη διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος περιήλθαν καταγγελίες που έκαναν λόγο για βίντεο σε λογαριασμό κοινωνικού μέσου δικτύωσης, όπου απεικονίζεται άτομο να πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ με κάρτα - «κλώνο», ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Οι διωκτικές Αρχές φαίνεται να κατέληξαν μετά από ψηφιακή έρευνα στα ίχνη του 16χρονου, ταυτοποιώντας τον με βάση προσωπικά αντικείμενα, όπως ρολόγια και τσαντάκια, στα επίμαχα βίντεο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στην Κατερίνη, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Β. Ελλάδος, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντόπισαν και κατάσχεσαν, εκτός από τα πλαστά χαρτονομίσματα, δύο λευκές τραπεζικές κάρτες - «κλώνους» με τσιπ και μαγνητική ταινία, αναγνώστη έξυπνων καρτών (smart card reader), υλικά συσκευασίας και αποδεικτικά αποστολής, που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του μαθητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),

υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων

2 μάσκες full face,

γκλοπ,

πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και -13- πλαστικά σφαιρίδια,

2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.

2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

