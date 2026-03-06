Κατερίνη: Τα βίντεο στα social media πρόδωσαν τον 16χρονο παραχαράκτη - Aναλήψεις με κάρτες-κλώνους

Χειροπέδες σε έναν 16χρονο από την Κατερίνη πέρασαν αστυνομικοί ό οποίος είχε στήσει στο δωμάτιο του ένας πλήρες εργαστήριο παραχάραξης χαρτονομισμάτων και καρτών.

Σε βάρος του 16χρονου υπήρχαν καταγγελίες για βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαινόταν να κάνει αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες-κλώνους και να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εντόπισε το υλικό στο διαδίκτυο και ξεκίνησε ψηφιακή έρευνα. Με τη συνδρομή παρόχων τηλεπικοινωνιών οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη και να εντοπίσουν το σπίτι του στην Κατερίνη.

Ο ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν στοιχεία που δείχνουν ότι κατασκεύαζε κάρτες-κλώνους και διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα.

Τα πλαστά χρήματα ήταν κρυμμένα μέσα σε κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού και ακόμη και σε ψυγείο.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

32.200 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20, 50 και 100 ευρώ,

2 λευκές τραπεζικές κάρτες – κλώνοι, με τσιπ και μαγνητική ταινία,

αναγνώστης έξυπνων καρτών (smart card reader),

υλικά συσκευασίας, αυτοκόλλητα λογότυπα και αποδεικτικά αποστολής που σχετίζονται με προμήθεια και διάθεση πλαστών χαρτονομισμάτων και καρτών – κλώνων

2 μάσκες full face,

γκλοπ,

πιστόλι ρέπλικα με γεμιστήρα και -13- πλαστικά σφαιρίδια,

2 σκληροί δίσκοι και μία φορητή συσκευή αποθήκευσης, τύπου USB.

2 κινητά τηλέφωνα, καθώς και

προσωπικά αντικείμενα (ρολόγια, τσαντάκια) τα οποία απεικονίζονταν στα επίμαχα βίντεο.

Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραχάραξη νομίσματος και μέσων πληρωμής, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει οργανωμένο κύκλωμα πίσω από τη δράση του.

