Ειρήνη Μουρτζούκου: Δολοφονούσε μωρά σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Σοβαρά στοιχεία προκύπτουν από την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για την 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία συντάχθηκε μετά από διάταξη της Ανακρίτριας Πατρών.

Το βασικό συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: η κατηγορουμένη δεν βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης, δεν έπασχε από επιλόχεια διαταραχή και δεν είχε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.

Τι σημαίνει αυτό; πως σκότωνε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με τη «Γνώμη», η έκθεση, με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2026, υπογράφεται από τον καθηγητή Δικανικής Ψυχιατρικής και Κλινικής Φαρμακολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Αλεβιζόπουλο και τον αναπληρωτή καθηγητή Ψυχιατρικής Μιχάλη Χατζούλη.

Για τη σύνταξή της πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις στις Φυλακές Κορυδαλλού, παρουσία τεχνικών συμβούλων, καθώς και δύο βασικά ψυχομετρικά τεστ.

Σύμφωνα με το πόρισμα, «δεν προκύπτει ψυχική διαταραχή που να επηρεάζει την ικανότητα διάκρισης δικαίου-αδίκου». Οι πραγματογνώμονες καταλήγουν ότι η κατηγορουμένη είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της και μπορούσε να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τις συνέπειές τους.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική και ψυχική ικανότητα για να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία, καθώς «έχει πλήρη ικανότητα να κατανοήσει τις κατηγορίες που της αποδίδονται, να διακρίνει τους παράγοντες της δίκης και να παρακολουθήσει την εναντίον της ποινική διαδικασία».

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε ότι παρουσιάζει αυτοκτονικές τάσεις από την εφηβεία, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την αποκάλυψη ότι ο βιολογικός της πατέρας ενδέχεται να μην είναι αυτός που πίστευε, αλλά συγγενικό της πρόσωπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ των συνεδριών προχώρησε και σε αυτοτραυματισμό, κόβοντας τα χέρια της εντός των φυλακών.

Παράλληλα, έκανε λόγο για χρόνια διαταραχή της διάθεσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά την απώλεια των παιδιών της και της αδερφής της