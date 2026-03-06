Καρέ καρέ η δράση διαρρήκτη Αγρίνιο: Σκαρφάλωνε σε τέντα για να κλέψει

Τις κινήσεις ενός διαρρήκτη κατέγραψε κάμερα ασφαλείας κεντρικού καφέ στο Αγρίνιο. Ο δράστης «χτύπησε» δύο φορές στο ίδιο σημείο. Την πρώτη την περασμένη Δευτέρα (2/3) και εκ νέου τα ξημερώματα της Παρασκευής (6/3).

Όπως θα δείτε και από το βίντεο που αποκάλυψε το agriniopress.gr, και στις δύο ο διαρρήκτης χρησιμοποιεί την τέντα της καφετέριας για να εισέλθει ή να εξέλθει από διπλανό κατάστημα εστίασης για να κλέψει ότι βρει.

Σήμερα τα ξημερώματα ο δράστης επιχείρησε και πάλι να ανέβει από την τέντα της καφετέριας ωστόσο αυτή έσπασε με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άπραγος από το σημείο. Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τελικά κατάφερε και μπήκε στο κατάστημα στη συνέχεια από την είσοδο και προχώρησε σε κλοπή.

Την Δευτέρα, περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η κάμερα τον κατέγραψε ενώ έχει κάνει την κλοπή και επιχειρεί να κατέβει από την τέντα της καφετέριας. Η προσγείωση του είναι κάπως.. ανώμαλη μιας και βρίσκεται στο έδαφος και του πέφτουν κάποια κέρματα τα οποία μαζεύει και στη συνέχεια αποχωρεί.

Επαγγελματίες της περιοχής ζητούν την τιμωρία του δράστη μιας και φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί, παρόλα αυτά όμως, όπως λένε, κυκλοφορεί ελεύθερος. Παράλληλα οι καταστηματάρχες ζητούν ακόμη πιο συχνές περιπολίες και ελέγχους στο κέντρο, καταγγέλλοντας συνεχή κρούσματα παραβατικότητας με απόπειρες, διαρρήξεις και κλοπές, που έχουν ως συνέπεια την απώλεια χρημάτων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και καταστροφές.

Δείτε το βίντεο:

