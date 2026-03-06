Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Πεζεσκιάν - Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τάχθηκε υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε απόψε με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Η θέση αρχής της Ρωσίας, για την ανάγκη μιας άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, επαναβεβαιώθηκε» ανέφερε η ρωσική προεδρία.

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης να επιστρέψουν όλες οι πλευρές «στον δρόμο μιας πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης».

