Πρώτη παρέμβαση Πούτιν: Η δολοφονία Χαμενεΐ διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά μας συλλυπητήρια για τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και των μελών της οικογένειάς του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι η δολοφονία διαπράχθηκε κατά κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε επίσης ότι ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη της Ρωσίας ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των φιλικών ρωσο-ιρανικών σχέσεων.

