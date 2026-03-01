Διαδήλωση προς την αμερικάνικη πρεσβεία ενάντια στις επιθέσεις στο Ιράν
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή
Σε εξέλιξη βρίσκεται κινητοποίηση σωματείων και φορέων από το Πάρκο Ελευθερίας στην αμερικανική πρεσβεία, με αφορμή την ισραηλινοαμερικανή επίθεση στο Ιράν.
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από νωρίς στην περιοχή, με το κεντρικό πανό της διαδήλωσης να αναφέρει: «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή».
Δείτε φωτογραφίες:
