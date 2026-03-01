Ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών τα παιδιά του

Ένας χρόνος έχει περάσει από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, του γνωστού ποινικολόγου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο, ενώ σήμερα 1η Μαρτίου τελέσθηκε το μνημόσυνο.

Η επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, με τα δύο του παιδιά, τον Χρίστο και την Μάιρα Κούγια έφτασαν στον προαύλιο του χώρου μαζί με τη μητέρα τους, Εύη Βατίδου.

Η οικογένεια είχε ενημερώσει πως η τελετή ήταν ανοιχτή για όσους «επιθυμούν, να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του».

Η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, ο γιος του τίμησε την μνήμη του πατέρα του με μια σειρά από φωτογραφίες στο Instagram.

Σε μια αυτές, απεικονίζεται ο Χρίστος Κούγιας με τον γνωστό ποινικολόγο και την αδερφή του, Μάιρα, ενώ σε μια άλλη εικόνα εμφανίζεται ο Αλέξης Κούγιας με την Εύη Βατίδου και τον γιο τους όταν ήταν μικρός σε ηλικία.

Δείτε τις φωτογραφίες: