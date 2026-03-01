Κάγια Κάλας: Συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών

Έκτακτη συνεδρίαση μέσω βιντεοσύνδεσης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, συγκάλεσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας, σήμερα το απόγευμα, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

«Οι χωρίς διάκριση επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος εναντίον των γειτόνων του φέρουν τον κίνδυνο να συρθεί η περιοχή σε έναν ευρύτερο πόλεμο και το καταδικάζουμε αυτό», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X και πρόσθεσε: «Είναι βασικό ο πόλεμος να μην επεκταθεί παραπέρα. Το ιρανικό καθεστώς πρέπει να κάνει επιλογές».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα, στις 6 μ.μ., στην έκτακτη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

I will convene an extraordinary Foreign Affairs Council via video link on Sunday to address Iran and the rapidly unfolding events across the Middle East.



