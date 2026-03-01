Πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν: Τα drones «αυτοκτονίας», οι πύραυλοι και... τα Στενά του Ορμούζ

Συνεχίζονται τα χτυπήματα εκατέρωθεν στο πεδίο μάχης της Μέσης Ανατολής 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά Ιράν: Τα drones «αυτοκτονίας», οι πύραυλοι και... τα Στενά του Ορμούζ
Σε πολεμικό γαϊτανάκι δίχως τέλος εξελίσσεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ή πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από τις δύο αντίπαλες πλευρές έχουν τη δική τους σημασία.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυραύλους μακράς εμβέλειας, αεροσκάφη stealth, πυρομαχικά ακριβείας και οπλισμένα drones για να χτυπήσουν στόχους σε Τεχεράνη, Ισφαχάν και Σιράζ.

Σύμφωνα με το NBC, για πρώτη φορά στην ιστορία, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν drones «αυτοκτονίας» σε μάχη, στην επίθεση εναντίον του Ιράν. Τα λεγόμενα drones μιας χρήσης είναι γεμάτα με εκρηκτικά και συντρίβονται πάνω στους στόχους τους.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης πυραύλους ακριβείας Tomahawk που εκτοξεύτηκαν από πλοία του αμερικανικού ναυτικού στην περιοχή, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν και επιθέσεις από διάφορα μαχητικά αεροσκάφη, για να χτυπήσουν εκατοντάδες στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Τα κρυφά όπλα του Ιράν

Στον αντίποδα ενδιαφέρον έχει και το οπλοστάσιο του Ιράν. Νωρίτερα δημοσιεύτηκε απειλητικό ιρανικό βίντεο με F-4 Phantom.

Ο Διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων & Διεθνούς δικαίου, Νικόλας Παούνης αναφέρει αναλυτικά για το Ιράν:

Οι αναφορές στο διαδίκτυο για μεταφορά κινεζικών πυραύλων DF-21D, δεν επιβεβαιώνεται. Το Ιράν έχει αναπτύξει ανάλογους βαλλιστικούς πυραύλους (ASBM), όπως τον Zulfiqar Basir (βεληνεκές 700 χλμ.) και τον Khalij Fars (βεληνεκές 300 χλμ.).
Οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι δυνατότητες αυτών των πυραύλων είναι ανάλογες με εκείνες του κινεζικού DF-21D

Khalij Fars (Περσικός Κόλπος): Ο πρώτος ASBM του Ιράν, βασισμένος στον πύραυλο Fateh-110. Έχει βεληνεκές περίπου 300 χλμ., ταχύτητα Mach 3-4 και κεφαλή 650 κιλών. Χρησιμοποιεί οπτικό ή υπέρυθρο αισθητήρα για τον εντοπισμό κινούμενων ναυτικών στόχων.

Zulfiqar Basir: Αποτελεί τη ναυτική έκδοση του πυραύλου Zulfiqar, με σημαντικά αυξημένο βεληνεκές στα 700 χλμ.. Είναι εξοπλισμένος με οπτικό ερευνητή (optical seeker) και θεωρείται "φονέας αεροπλανοφόρων" (carrier killer).

Στενά του Ορμούζ ένα γεμάτο όπλο στα χέρια του Ιράν

Από την πλευρά του ο αμυντικός αναλυτής, Δημήτρης Τσαϊλάς, Ναύαρχο ε.α, εστιάζει στη σημασία των Στενών του Ορμούζ ως όπλο στα χέρια του ιρανικού καθεστώτος.

Αναλυτικά αναφέρει:

Η ιδέα του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ δεν είναι καινούργια. Το Ιράν την έχει χρησιμοποιήσει ρητορικά σε προηγούμενες αντιπαραθέσεις όπως μετά τις συνέπειες της αποχώρησης των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία το 2018, μέχρι τις δυτικές κυρώσεις μια δεκαετία νωρίτερα. Αλλά ποτέ δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα τη σκανδάλη.
Γιατί; Επειδή κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την Τεχεράνη πολύ περισσότερο από ό,τι θα έβλαπτε τους αντιπάλους της.
Καταρχάς, υπάρχει η οικονομική εξάρτηση του Ιράν από το ίδιο το στενό. Οι εισαγωγές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, από τρόφιμα μέχρι φάρμακα και μηχανήματα, διέρχονται από αυτά τα νερά. Το Ιράν δεν απειλεί μόνο τις ζωτικές γραμμές των άλλων, απειλεί και τις δικές του.
Οπότε δεν είναι το κλείσιμο η απειλή αλλά η πιθανή βύθιση πλοίου που μεταφέρει πετρέλαια.

