Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ με την πρόοδο των εργασιών στον Βοτανικό

Οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με την ποδοσφαιρική εγκατάσταση να αποκτά πλέον ξεκάθαρη μορφή.

Οι κερκίδες έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται, προσφέροντας στους φίλους της ομάδας μια πρώτη εικόνα από το πώς θα είναι η νέα έδρα.

Μέσα από το σχετικό βίντεο, η «πράσινη» ΠΑΕ καλλιεργεί ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία του κόσμου, που περιμένει τη στιγμή που ο σύλλογος θα μετακομίσει στο καινούργιο του «σπίτι».

Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

