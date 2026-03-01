Super League: Ντέρμπι Ευρώπης Παναθηναϊκός-Άρης, στον «κιτρινόμαυρο» Βόλο η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

Το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Άρης ξεχωρίζει από τη δεύτερη μέρα της 23ης αγωνιστικής της Super League με τους «πράσινους» να έχουν την ευκαιρία να ανέβουν στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Super League: Ντέρμπι Ευρώπης Παναθηναϊκός-Άρης, στον «κιτρινόμαυρο» Βόλο η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα
Λίγες μέρες μετά την τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να τεθεί επικεφαλής, έναντι του Λεβαδειακού, στη «μάχη» της εισόδου στην 4άδα του πρωταθλήματος και κατ’ επέκταση στα play offs για τον τίτλο στην Super League και την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής εξόδου τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το «συγκρότημα» του Ράφα Μπενίτεθ υποδέχεται το απόγευμα στις 20:00 τον Άρη στο «Απ. Νικολαΐδης» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για την 23η αγωνιστική και θέλει να εκμεταλλευτεί το νέο… στραβοπάτημα των Βοιωτών που ηττήθηκαν 1-0 από την Κηφισιά στην Νίκαια, το βράδυ του Σαββάτου (28/02).

Από την άλλη, οι «κίτρινοι» κατεβαίνουν στην Αθήνα με στόχο μία καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα, ει δυνατόν τη νίκη, στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας, μετά το «διαζύγιο» με τον Μανόλο Χιμένεθ. Στόχος των Θεσσαλονικέων είναι το καλύτερο πλασάρισμα για τα play offs 5-8.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις Σέρρες, όπου στις 16:00 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Τα «Λιοντάρια» είναι στον πάτο της βαθμολογίας με μόλις 12 βαθμούς, αλλά προέρχονται από τη νίκη επί του Βόλου, την προηγούμενη αγωνιστική. Οι Πειραιώτες πηγαίνουν στην Βόρεια Ελλάδα μετά τον αποκλεισμό τους από το Champions League, κάτι που σημαίνει πως έχουν μείνει μόνο με τον στόχο του πρωταθλήματος.

Λίγο αργότερα, στις 17:30 ο Βόλος φιλοξενείται στο… σπίτι του από την ΑΕΚ, αφού μπορεί το παιχνίδι να διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ωστόσο, θα… μοιάζει πως γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο λόγος έχει να κάνει με τον τεράστιο όγκο οπαδών της Ένωσης στη Μαγνησία, μια και υπολογίζεται πως το «παρών» θα δώσουν περισσότεροι από 20.000 οπαδοί των «κιτρινόμαυρων».

Στα αγωνιστικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα, το οποίο την έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας με 52 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον Ολυμπιακό και πέντε από τον ΠΑΟΚ που έχει ένα ματς λιγότερο. Στον… αντίποδα, οι γηπεδούχοι καλούνται να βάλουν… τέλος στα αρνητικά αποτελέσματα, αν θέλουν να δώσουν το «παρών» στα play offs 5-8, όπου ο Ατρόμητος τους έχει πάρει τη… θέση.

Τέλος, στις 19:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά τον αποκλεισμό από το Europa League συγκεντρώνεται στη «μάχη» του πρωταθλήματος, όπου μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση της Super League στην χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Από την άλλη, οι Αρκάδες καλούνται άμεσα να δείξουν αντίδραση, αφού είναι στην προτελευταία θέση με μόλις 16 βαθμούς, πέντε λιγότερους από την ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό.

SUPER LEAGUE – 23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

  • ΟΦΗ – ΑΕΛ 3-0
  • Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
  • Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

  • 16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 17:30 Βόλος – ΑΕΚ Cosmote Sport 1
  • 19:00 ΠΑΟΚ – Asteras Aktor Novasports Prime
  • 20:00 Παναθηναϊκός – Άρης Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 52

2. Ολυμπιακός 50

3. ΠΑΟΚ 47 -21αγ.

4. Λεβαδειακός 39 -23αγ.

5. Παναθηναϊκός 36 -21αγ.

6. Άρης 28

7. ΟΦΗ 28

8. Ατρόμητος 27 -23αγ.

9. Βόλος ΝΠΣ 26

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21 -23αγ.

12. ΑΕΛ 21 -23αγ.

13. Asteras Aktor 16

14. Πανσερραϊκός 12

