Καύσιμα: Φόβοι για ράλι ανόδου στις τιμές μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν

Snapshot Οι τιμές στα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3% μέσα σε μία ημέρα λόγω των απειλών Τραμπ για επίθεση στο Ιράν.

Τα διυλιστήρια έχουν ήδη αυξήσει τις τιμές κατά 7

8 λεπτά στη βενζίνη και 10

11 λεπτά στο πετρέλαιο, με τις αυξήσεις να μεταφέρονται στους καταναλωτές.

Υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων μετά την επίθεση.

Σε περίπτωση που το βαρέλι πετρελαίου φτάσει τα 100 δολάρια, η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα μπορεί να κυμανθεί από 1,88 έως 1,92 ευρώ το λίτρο.

Εν μέσω απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επίθεση στο Ιράν, οι τιμές στα καύσιμα είχαν ήδη σημειώσει σημαντικές αυξήσεις, με την αύξηση να φτάνει μέχρι και το 3% μέσα σε μία μόλις ημέρα. Τώρα, που τελικά οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν, επικρατεί ιδιαίτερα ανησυχία σχετικά με το πού μπορεί να φτάσουν οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο.

Ο Μιχάλης Κιούσης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών, μιλώντας στο MEGA το πρωί της Κυριακής, υπογράμμισε ότι αύριο που θα ανοίξουν οι αγορέ θα δούμε τι θα γίνει με τις τιμές, «γιατί μέχρι και την Παρασκευή που δούλευαν οι αγορές και τις τελευταίες 15 ημέρες είχαμε συνεχώς αυξήσεις διεθνώς και κατ'επέκταση και στην ελληνική αγορά», με τις απειλές.

«Τη Δευτέρα θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές», ανέφερε, ενώ είπε ότι ευελπιστεί «να αντιδράσουν πιο ψύχραιμα και να μην έχουμε αυτό το ράλι ανόδου. Θα δούμε αύριο».

Όπως είπε ο κ. Κιούσης, «οι αυξήσεις ήδη υπάρχουν στην ελληνική αγορά τις τελευταίες 20 ημέρες. Έχουν τα διυλιστήρια μια αύξηση περίπου 7-8 λεπτά του ευρώ στη βενζίνη και 10-11 λεπτά στα πετρέλαια. Αυτό σιγά-σιγά περνάει και στον καταναλωτή».

Υπογράμμισε, όμως, ότι «η μεγάλη μας αγωνία είναι το τι θα γίνει αύριο, γιατί αν ξεκινήσει ράλι ανόδου, σύντομα θα έρθει και στην Ελλάδα».

Μάλιστα απαντώντας σε σενάρια που αναφέρουν ότι το βαρέλι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 100 δολάρια, ο κ. Κιούσης σημείωσε ότι «αν αυτό ισχύσει, με τη φορολογία που έχουμε στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά», εξηγώντας ότι σε τέτοια περίπτωση, μπορεί η τιμή να κινηθεί από 1,88 μέχρι 1,92 ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι το σενάριο για 2 ευρώ το βαρέλι το βλέπει δύσκολο έως απίθανο.

