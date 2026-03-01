NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)
Με πρωταγωνιστές τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρον Τζέιμς, οι Λέικερς πήραν ένα μεγάλο «διπλό» (129-101) επί των Ουόριορς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA.
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν οι Λέικερς την αναμέτρηση με τους Ουόριορς, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών.
Η ομάδα του Λος Άντζελες επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και με ποσοστό 53% στα εντός παιδιάς σουτ πανηγύρισε την 35η φετινή του επιτυχία.
Πρωταγωνιστές ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, οι οποίοι σημείωσαν μαζί 48 πόντους. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 22 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ.
Μετά από δύο σερί ήττες, οι Χιτ επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Το Μαϊάμι επικράτησε 115-105 του Χιούστον κι έκανε βήμα προς τα playoffs.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
- Σάρλοτ - Πόρτλαντ 109-93
- Μαϊάμι - Χιούστον 115-105
- Ουάσινγκτον - Τορόντο 125-134
- Γκόλντεν Στέϊτ - Λ.Α. Λέικερς 101-129
- Γιούτα - Νέα Ορλεάνη 105-115
Οι βαθμολογίες του NBA
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 39-20
- Νέα Υόρκη 38-22
- Τορόντο 35-25
- Φιλαδέλφεια 33-26
- Μπρούκλιν 15-44
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 44-14
- Κλίβελαντ 37-24
- Μιλγουόκι 26-32
- Σικάγο 24-36
- Ιντιάνα 15-45
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 31-27
- Μαϊάμι 32-29
- Ατλάντα 30-31
- Σάρλοτ 30-31
- Ουάσινγκτον 16-43
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 46-15
- Ντένβερ 37-23
- Μινεσότα 37-23
- Πόρτλαντ 29-32
- Γιούτα 18-42
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 35-24
- Φίνιξ 34-26
- Γκόλντεν Στέιτ 31-29
- Λ.Α. Κλίπερς 27-31
- Σακραμέντο 14-47
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 43-16
- Χιούστον 37-22
- Μέμφις 22-36
- Ντάλας 21-38
- Νέα Ορλεάνη 19-42