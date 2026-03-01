NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν οι Λέικερς την αναμέτρηση με τους Ουόριορς, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών.

Η ομάδα του Λος Άντζελες επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι και με ποσοστό 53% στα εντός παιδιάς σουτ πανηγύρισε την 35η φετινή του επιτυχία.

Πρωταγωνιστές ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, οι οποίοι σημείωσαν μαζί 48 πόντους. Ο Σλοβένος σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο «King James» πρόσθεσε 22 πόντους, μαζεύοντας 7 ριμπάουντ και μοιράζοντας 9 ασίστ.

Μετά από δύο σερί ήττες, οι Χιτ επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα. Το Μαϊάμι επικράτησε 115-105 του Χιούστον κι έκανε βήμα προς τα playoffs.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σάρλοτ - Πόρτλαντ 109-93

Μαϊάμι - Χιούστον 115-105

Ουάσινγκτον - Τορόντο 125-134

Γκόλντεν Στέϊτ - Λ.Α. Λέικερς 101-129

Γιούτα - Νέα Ορλεάνη 105-115

Οι βαθμολογίες του NBA

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 39-20 Νέα Υόρκη 38-22 Τορόντο 35-25 Φιλαδέλφεια 33-26 Μπρούκλιν 15-44

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 44-14 Κλίβελαντ 37-24 Μιλγουόκι 26-32 Σικάγο 24-36 Ιντιάνα 15-45

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 31-27 Μαϊάμι 32-29 Ατλάντα 30-31 Σάρλοτ 30-31 Ουάσινγκτον 16-43

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 46-15 Ντένβερ 37-23 Μινεσότα 37-23 Πόρτλαντ 29-32 Γιούτα 18-42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 35-24 Φίνιξ 34-26 Γκόλντεν Στέιτ 31-29 Λ.Α. Κλίπερς 27-31 Σακραμέντο 14-47

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ