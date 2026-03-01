Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

Σήμερα 1η Μαρτίου είναι η Α΄ Κυριακή των νηστειών και Κυριακή της Ορθοδοξίας ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, του Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος και του  Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος

Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
  • Παράσχος, Πάρης, Πάρις
  • Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
  • Λωξάνδρα, Λωξάντρα
  • Ρωξάνη, Ρωξάνα
  • Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα,
  • Ορθούλα
  • Άξιος, Άξια

Α’ Κυριακή των Νηστειών

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί πνευματικό ορόσημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η νηστεία συνεχίζεται, αλλά η ημέρα φέρει τόνο χαρμόσυνο: η Ορθοδοξία δεν είναι απλώς παράδοση, αλλά ζωντανή εμπειρία πίστης.

Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να κρατήσουν ανόθευτη την πίστη, να βιώσουν τη Σαρακοστή ως πορεία επιστροφής και να αγωνιστούν με ταπείνωση και σταθερότητα.


Η Κυριακή της Ορθοδοξίας καθιερώθηκε το 843 μ.Χ., όταν η αυτοκράτειρα Θεοδώρα και ο Πατριάρχης Μεθόδιος αποκατέστησαν επίσημα τις ιερές εικόνες, βάζοντας τέλος στην εικονομαχική έριδα. Από τότε, η Εκκλησία εορτάζει όχι μόνο ένα ιστορικό γεγονός, αλλά τη νίκη της αλήθειας απέναντι στην πλάνη. Η τιμή των εικόνων δεν αφορά το υλικό, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται – τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Είναι ομολογία πίστης στην Ενανθρώπηση του Θεού.

