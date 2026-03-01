Ιράν: «Θα απαντήσουμε στην δολοφονία του Χαμενεΐ» λέει ο Πρόεδρος της χώρας

Υποστηρικτές της κυβέρνησης θρηνούν σε συγκέντρωση μετά την επίσημη ανακοίνωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στην αφίσα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν καταδίκασε τη δολοφονία του Χαμενεΐ ως «μεγάλο έγκλημα» και υποσχέθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

«Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ποτέ ατιμώρητο και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα ρέει σαν ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και εγκληματικότητα», ανέφερε.

«Και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, με την υποστήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους διοικητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν», πρόσθεσε.

