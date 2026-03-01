Ιράν: «Θα απαντήσουμε στην δολοφονία του Χαμενεΐ» λέει ο Πρόεδρος της χώρας

Θα κάνουμε τους δράστες και τους διοικητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν τονίσθηκε σε ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: «Θα απαντήσουμε στην δολοφονία του Χαμενεΐ» λέει ο Πρόεδρος της χώρας

Υποστηρικτές της κυβέρνησης θρηνούν σε συγκέντρωση μετά την επίσημη ανακοίνωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στην αφίσα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν καταδίκασε τη δολοφονία του Χαμενεΐ ως «μεγάλο έγκλημα» και υποσχέθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

«Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ποτέ ατιμώρητο και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα ρέει σαν ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και εγκληματικότητα», ανέφερε.

«Και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, με την υποστήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους διοικητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

06:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα απαντήσουμε στην δολοφονία του Χαμενεΐ» λέει ο Πρόεδρος της χώρας

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Μαρτίου

05:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CBS: «Πολύ ευκολότερη η διπλωματία τώρα από ότι χθες» - Υπάρχουν «καλοί διάδοχοι»

05:05ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Σαουδική Αραβία και Ισραήλ πίεζαν τον Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι έπληξε 30 στόχους στο Ιράν - «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις»

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Χαμενέϊ - Εκδίκηση υπόσχονται οι «Φρουροί της Επανάστασης»

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη φλέγεται: Χτυπήματα στα κέντρα των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ: Ξεκινήσαμε την πιο θανατηφόρα περίπλοκη αεροπορική επιχείρηση στην ιστορία

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Πυκνοί καπνοί και φωτιά μετά από επίθεση ιρανικού drone αυτοκτονίας - Ένας νεκρός από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι

01:23ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Στόχος το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» λένε οι ΗΠΑ - Τι απάντησαν Κίνα - Γαλλία

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Αντιμετωπίσαμε 137 πυραύλους και 209 drones»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Εξετάζει «διεξόδους» μετά την επίθεση στο Ιράν

00:33ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η καταστροφή στο «παλάτι» του Χαμενεΐ

00:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός: Πώς μεταδίδουν την είδηση τα διεθνή ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συναγερμός για τη νέα απάτη με το «πρόβλημα χαμηλής τάσης» και τα κοσμήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

23:48LIFESTYLE

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς - Τι συνέβη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Χαμενέϊ - Εκδίκηση υπόσχονται οι «Φρουροί της Επανάστασης»

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι μια χαρά και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις μας»

23:07LIFESTYLE

Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Βίντεο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ: Έδειξαν φωτογραφίες του νεκρού Χαμενεΐ στον Νετανιάχου

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

22:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Της Ορθοδοξίας: Τι συμβολίζει για την Εκκλησία η Α' Κυριακή των Νηστειών

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη φλέγεται: Χτυπήματα στα κέντρα των Φρουρών της Επανάστασης και της αστυνομίας

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ