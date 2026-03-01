Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί», απειλεί ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εκ νέου στο Truth Social προειδοποιώντας το Ιράν να μην επιτεθεί σήμερα.

Δεν είναι σαφές σε ποια «δύναμη» αναφέρεται ο Τραμπ, αλλά η δήλωση αυτή έρχεται μετά την απειλή του Ιρανικού Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης για την «πιο έντονη επιθετική επιχείρηση» που έχει πραγματοποιήσει ποτέ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν «εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones» εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και ισραηλινών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε δήλωση που εξέδωσε το πρωί της Κυριακής, η IRGC ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο 27 αμερικανικές βάσεις, καθώς και ισραηλινές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής βάσης Tel Nof, του αρχηγείου του ισραηλινού στρατού στο HaKirya στο Τελ Αβίβ και ενός σημαντικού αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος στην πόλη.

Η Τεχεράνη θα λάβει «διαφορετικά και σκληρά μέτρα εκδίκησης με διαδοχικά, λυπηρά χτυπήματα», προειδοποίησε η δήλωση.

