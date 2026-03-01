Τραμπ στο CBS: «Πολύ ευκολότερη η διπλωματία τώρα από ότι χθες» - Υπάρχουν «καλοί διάδοχοι»

Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αποκαλώντας τα πλήγματα του Σαββάτου «μια σπουδαία μέρα για αυτή τη χώρα, μια σπουδαία μέρα για τον κόσμο».

Τραμπ στο CBS: «Πολύ ευκολότερη η διπλωματία τώρα από ότι χθες» - Υπάρχουν «καλοί διάδοχοι»

Αυτή η φωτογραφία που παρέχει ο Λευκός Οίκος και η οποία έχει μερικώς θολωθεί, δείχνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συνομιλεί με τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ (αριστερά), τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και την επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CBS News το βράδυ του Σαββάτου ότι πιστεύει πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν αποτελεσματικές και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια οδό για τη διπλωματία. «Πολύ ευκολότερη τώρα απ' ό,τι ήταν πριν από μια μέρα, προφανώς», είπε ο κ. Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σε τηλεφωνική συνέντευξη για την προοπτική μιας διπλωματικής λύσης στην κρίση. «Επειδή δέχονται άγριο χτύπημα».

Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αποκαλώντας τα πλήγματα του Σαββάτου «μια σπουδαία μέρα για αυτή τη χώρα, μια σπουδαία μέρα για τον κόσμο».

Υπάρχουν καλοί υποψήφιοι ως διάδοχοι του Χαμενεΐ

Νωρίτερα, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για σχεδόν 37 χρόνια, σκοτώθηκε στις επιθέσεις. Πηγές ανέφεραν στο CBS News ότι περίπου 40 Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο κ. Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι «υπάρχουν μερικοί καλοί υποψήφιοι» για να ηγηθούν του Ιράν στον απόηχο του θανάτου του Χαμενεΐ, αλλά δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες.

Νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, αφού συνομίλησε με αξιωματούχους και παγκόσμιους ηγέτες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο πρόεδρος δήλωσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την ιρανική απάντηση στην περιοχή μετά τα πλήγματα. Το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ και εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ σε άλλα σημεία της Μέσης Ανατολής.

«Είναι αυτό που περιμέναμε», είπε ο κ. Τραμπ για την απάντηση αντιποίνων, σημείωσε όμως ότι οι επιθέσεις του Ιράν μέχρι στιγμής είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτό που προέβλεπαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

«Πιστεύαμε ότι θα ήταν οι διπλάσιες», είπε, αν και πρόσθεσε ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή. «Μέχρι στιγμής, ήταν λιγότερες από ό,τι νομίζαμε».

Δεν αναφέρονται απώλειες αμερικανών

Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς Αμερικανών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Ιράν, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Στο Ισραήλ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στις επιθέσεις αντιποίνων και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Στο Καπιτώλιο, οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν τον πρόεδρο. Ορισμένοι ηγέτες των Δημοκρατικών, όπως ο επικεφαλής της μειονότητας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, κάλεσαν τον Τραμπ να παράσχει «στο Κογκρέσο και στον αμερικανικό λαό κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος και το άμεσο της απειλής».

Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για θέματα που σχετίζονται με το Ιράν στο μέλλον, ο κ. Τραμπ είπε: «Πάντα θέλω να συνεργάζομαι με το Κογκρέσο. Πάντα. Πάντα συνεργαζόμουν με το Κογκρέσο».

Προς το τέλος της συνέντευξης, ο Τραμπ εξήρε και πάλι τα αμερικανικά πλήγματα ως επιτυχημένα και αρνήθηκε να απαντήσει αν θεωρεί τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ως «πόλεμο» με τη χώρα. Δήλωσε ότι παραμένει επικεντρωμένος στην εξάλειψη των απειλών κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

