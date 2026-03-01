Ντουμπάι: Πυκνοί καπνοί και φωτιά μετά από επίθεση ιρανικού drone αυτοκτονίας
Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από την επίθεση με drone στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι
Μια μεγάλη πυρκαγιά είναι ορατή στο Ντουμπάι μετά από μια επίθεση με ιρανικό drone αυτοκτονίας.
