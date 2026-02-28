Η OpenAI συνάπτει συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά το τέλος της Anthropic

Την έναρξη της συνεργασίας ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAΙ Σαμ Άλτμαν, ενώ η Anthropic απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό της από το Πεντάγωνο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η OpenAI συνάπτει συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά το τέλος της Anthropic

Το κτίριο του Πενταγώνο στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ΗΠΑ.

Η αμερικανική κυβέρνηση διέκοψε τη συνεργασία της με την Anthropic και ακύρωσε όλες τις συμβάσεις της εταιρίας με το Υπουργείου Πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την ως «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από μήνες έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της Anthropic σχετικά με τη χρήση των συστημάτων της εταιρείας από το στρατό.

Η Anthropic είχε ζητήσει ισχυρότερες εγγυήσεις ότι το Πεντάγωνο δεν θα χρησιμοποιούσε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της για αυτόνομα όπλα ή μαζική εσωτερική παρακολούθηση.

Λίγες ώρες αργότερα, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δημοσίευσε στο X ότι η εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία με το Υπουργείο Πολέμου για την ανάπτυξη των μοντέλων της στα απόρρητα δίκτυα του υπουργείου.

Ο Άλτμαν δήλωσε ότι το Υπουργείο Πολέμου «έδειξε βαθύ σεβασμό για την ασφάλεια και επιθυμία για συνεργασία με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος» στις αλληλεπιδράσεις τους.

«Η ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης και η ευρεία κατανομή των οφελών είναι ο πυρήνας της αποστολής μας», έγραψε ο Άλτμαν. «Δύο από τις πιο σημαντικές αρχές ασφάλειας μας είναι η απαγόρευση της μαζικής παρακολούθησης στο εσωτερικό της χώρας και η ανθρώπινη ευθύνη για τη χρήση βίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οπλικών συστημάτων. Το Υπουργείο Πολέμου συμφωνεί με αυτές τις αρχές, τις αντικατοπτρίζει στη νομοθεσία και την πολιτική, και τις ενσωματώσαμε στη συμφωνία μας».

Ο Άλτμαν δήλωσε επίσης ότι η OpenAI θα δημιουργήσει «διασφαλίσεις για να εξασφαλίσει ότι τα μοντέλα μας συμπεριφέρονται όπως πρέπει, κάτι που ήθελε και το Υπουργείο Πολέμου».

Δεν είναι σαφές εάν ή πώς τα μέτρα που εστιάζουν στην ασφάλεια στη συμφωνία της OpenAI διαφέρουν από αυτά στις διαπραγματεύσεις της Anthropic, η οποία απειλεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

