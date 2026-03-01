Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός: Πώς μεταδίδουν την είδηση τα διεθνή ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο

Η είδηση που αρχικά έκανε γνωστή, αλλά αρκετά συγκρατημένα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχιου, ότι ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαλείφθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών με τη συνδρομή των ΗΠΑ, στην Τεχεράνη, έγινε δεκτή με επιφυλάξεις από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Αν και διστακτικά ο θάνατος του Χαμενεΐ έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο, με τα περισσότερα ειδησεογραφικά δίκτυα να επικαλούνται τους Ισραηλινούς αξιωματούχους ή λίγο αργότερα τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο αγιατολάχ του Ιράν είναι νεκρός. Ωστόσο, το Ιράν δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει τον θάνατό του, παρότι στη διάρκεια της ημέρας υπήρχαν φήμες και ψίθυροι ότι δεν υπήρχε επικοινωνία μαζί του. Ενδεικτικό επίσης είναι πως στην Τεχεράνη έχουν ξεσπάσει πανηγυρισμοί, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη... καταστολής τους!

Δείτε πώς μεταδίδουν την είδηση του θανάτου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα

Reuters: Το Ισραήλ λέει ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, το Ιράν λέει ότι «διοικεί το πεδίο»

Associated Press: Ισραηλινές πηγές λένε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε

BBC: Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι νεκρός μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ

CNN: Ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σε επιθέσεις

New York Times: Ο Τραμπ λέει ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις επιδρομές - Το Ισραήλ λέει ότι αρκετοί κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι είναι επίσης νεκροί

Wall Street Journal: Το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι ο ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός

Βloomberg: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ είναι νεκρός, σύμφωνα με τον Τραμπ

The Times: Ο Αγιατολάχ είναι νεκρός, επιβεβαιώνει ο Τραμπ



Guardian: Πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν: Ο Τραμπ φαίνεται να υποστηρίζει τις αναφορές ότι ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ έχει πεθάνει – τελευταίες αναφορές

