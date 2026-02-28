Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»
Η συγκινητική ανάρτηση του δημοσιογράφου για τον θάνατο φίλου του
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύσκολες ώρες για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αφού όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media έφυγε από την ζωή ένα αγαπημένο του πρόσωπο.
Ο γνωστός δημοσιογράφος δημοσίευσε μία φωτογραφία του φίλου του, Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, ύστερα από τέσσερις μήνες νοσηλείας σε κωματώδη κατάσταση, συνέπεια ανακοπής καρδιάς που υπέστη.
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνόδευσε την φωτογραφία του φίλου του με ένα λιτό και συγκινησιακά φορτισμένο κείμενο: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του Βασίλη. Πάντα χαμογελαστός… Τα νιάτα μας στη Γλυφάδα. Καλή ανάπαυση ρε φίλε και καλή αντάμωση».
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
23:18 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί
22:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League Βαθμολογία: «Δώρο» στον Παναθηναϊκό, ευκαιρία να ανέβει τετράδα
20:55 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
LIVEBLOG - Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ
18:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ