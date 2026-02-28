Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

Η συγκινητική ανάρτηση του δημοσιογράφου για τον θάνατο φίλου του

Newsbomb

Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας 

Αρχείο Eurokinissi
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύσκολες ώρες για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αφού όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media έφυγε από την ζωή ένα αγαπημένο του πρόσωπο.

Ο γνωστός δημοσιογράφος δημοσίευσε μία φωτογραφία του φίλου του, Βασίλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών, ύστερα από τέσσερις μήνες νοσηλείας σε κωματώδη κατάσταση, συνέπεια ανακοπής καρδιάς που υπέστη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας συνόδευσε την φωτογραφία του φίλου του με ένα λιτό και συγκινησιακά φορτισμένο κείμενο: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του Βασίλη. Πάντα χαμογελαστός… Τα νιάτα μας στη Γλυφάδα. Καλή ανάπαυση ρε φίλε και καλή αντάμωση».

konstantaras.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ είναι νεκρός: Πώς μεταδίδουν την είδηση τα διεθνή ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συναγερμός για τη νέα απάτη με το «πρόβλημα χαμηλής τάσης» και τα κοσμήματα

23:48LIFESTYLE

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς - Τι συνέβη

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Καρυστιανού: «Το δίκιο μας είναι αλύγιστο και η αγάπη μας θα νικήσει το κακό»

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαίωση Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Ένας πολύ κακός άνθρωπος πέθανε

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ηχηρό παρών στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

23:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης για την αποστολή της Κ18 που βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Η OpenAI συνάπτει συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά το τέλος της Anthropic

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρί

23:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με ανοιξιάτικο σκηνικό το ξεκίνημα του Μαρτίου - Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο

23:07LIFESTYLE

Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

22:59ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: «Ενώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, νιώθω πως θέλω και κάτι ακόμα»

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Βίντεο

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: «Η πληροφορία πως ο Χαμενεΐ είναι νεκρός είναι σωστή»

22:47ΚΟΣΜΟΣ

«Operation Epic Fury»: Η ιστορική φωτογραφία του προέδρου Τραμπ να επιβλέπει την επιχείρηση

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι μια χαρά και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις μας»

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Δώρο» στον Παναθηναϊκό, ευκαιρία να ανέβει τετράδα

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαίωση του IDF: Σκοτώσαμε όλους τους ηγέτες του Ιράν - Κανείς δεν θα μείνει ατιμώρητος

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μην πιστεύετε κανέναν - Μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο ο εχθρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη «φλέγεται» από χαρά - Πανηγυρισμοί εν μέσω αναφορών για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Βίντεο

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαίωση Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός - Ένας πολύ κακός άνθρωπος πέθανε

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ: Έδειξαν φωτογραφίες του νεκρού Χαμενεΐ στον Νετανιάχου

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Ιράν: «Ο Χαμενεΐ είναι μια χαρά και οργανώνει τις επόμενες κινήσεις μας»

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι δέχεται επίθεση: «Βροχή» πυραύλων και drones - Εκρήξεις στο διάσημο νησί Palm

23:48LIFESTYLE

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς - Τι συνέβη

20:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καραλής: Το επικό άλμα στα 6,17μ. που έγραψε ιστορία με την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μην πιστεύετε κανέναν - Μας κάνει ψυχολογικό πόλεμο ο εχθρός»

18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ: Ποιος ήταν ο νούμερο ένα εχθρός ΗΠΑ - Ισραήλ

20:55ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ

22:47ΚΟΣΜΟΣ

«Operation Epic Fury»: Η ιστορική φωτογραφία του προέδρου Τραμπ να επιβλέπει την επιχείρηση

18:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Κολωνό: Εντοπίστηκε νεκρή έγκυος γυναίκα με χτύπημα στο κεφάλι

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

15:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Οι δύο άγνωστοι άντρες, το κοινόβιο και το προφίλ στο TikTok με τα «εναλλακτικά φάρμακα»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Εξολοθρεύσαμε τον Χαμενεΐ - Πληροφορίες ότι βρέθηκε η σορός του σε ερείπια της Τεχεράνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ