Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλά για τον πατέρα του και συγκινεί: «Μου λείπει, ακόμα είναι πολύ νωρίς…»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αναφέρθηκε στις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με την πρώην συνεργάτιδά του, Ελένη Τσολάκη αλλά και την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη.

«Δεν μιλάμε συχνά με την Ελένη Τσολάκη αλλά εννοείται πως έχουμε κρατήσει επαφή. Μιλήσαμε για να ανταλλάξουμε τις ευχές μας. Δεν μπορείς να είσαι και σε μία συνεχόμενη επαφή, αλλά θεωρώ ότι θα είμαι εκεί, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Όπως θέλω να πιστεύω ότι ισχύει το ίδιο από μέρους της», τόνισε αρχικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Από τον πατέρα μου περισσότερο μου λείπει… ο ίδιος. Ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά όλη μου η σκέψη είναι στη μητέρα μου, οπότε βάζω τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα» παραδέχθηκε, παράλληλα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.