Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Πατρών-Πύργου: Πληροφορίες για πέντε τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ καθώς και της αστυνομίας.

*Με πληροφορίες από patrisnews.com

