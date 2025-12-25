Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην Πατρών-Πύργου: Πληροφορίες για πέντε τραυματίες
Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί πέντε άτομα.
Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ καθώς και της αστυνομίας.
*Με πληροφορίες από patrisnews.com
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:16 ∙ ΥΓΕΙΑ