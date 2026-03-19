Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι το πού αποθηκεύεται το σωματικό λίπος (ειδικά γύρω από την κοιλιά) μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό από το συνολικό σωματικό βάρος όσον αφορά τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα, το υπερβολικό λίπος στην κοιλιά συνδέεται στενότερα με τη φλεγμονή και την καρδιακή ανεπάρκεια απ’ ό,τι μόνο ο ΔΜΣ, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου.

Τι διαπίστωσε η μελέτη

Η μεγάλης κλίμακας ανάλυση, παρουσιάστηκε στο συνέδριο EPI - Lifestyle Scientific Sessions 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, διαπίστωσε ότι το κοιλιακό λίπος (κεντρική παχυσαρκία) ήταν ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας από τον ΔΜΣ για τον κίνδυνο τόσο καρδιακής ανεπάρκειας όσο και χρόνιας φλεγμονής.

Οι συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα κοιλιακού λίπους έδειξαν:

Αυξημένους δείκτες συστημικής φλεγμονής

Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας

Υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και όταν ο ΔΜΣ ήταν σε «φυσιολογικό» εύρος

Αυτό υποδηλώνει ότι ο ΔΜΣ μπορεί να παραβλέπει άτομα που φαίνονται υγιή με βάση τα πρότυπα βάρους, αλλά φέρουν μεταβολικά ενεργό λίπος γύρω από την κοιλιά.

Γιατί το λίπος στην κοιλιά είναι πιο επικίνδυνο απ’ ό,τι φαίνεται

Δεν συμπεριφέρεται όλο το σωματικό λίπος με τον ίδιο τρόπο. Το λίπος που αποθηκεύεται γύρω από την κοιλιά (σπλαχνικό λίπος) είναι βιολογικά ενεργό και μπορεί να επηρεάσει άμεσα την λειτουργία των οργάνων και τη φλεγμονή.

Σε αντίθεση με το λίπος που αποθηκεύεται κάτω από το δέρμα (υποδόριο), το σπλαχνικό λίπος περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα και συμβάλλει σε:

Ορμονική διαταραχή

Αυξημένη φλεγμονώδη σηματοδότηση

Αντίσταση στην ινσουλίνη

Αυτές οι διεργασίες δημιουργούν ένα φυσιολογικό περιβάλλον που αυξάνει την πίεση στην καρδιά.

Πώς το λίπος στην κοιλιά συνδέεται με φλεγμονή και καρδιακή ανεπάρκεια

Η χρόνια φλεγμονή παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. Το υπερβολικό κοιλιακό λίπος συμβάλλει σε αυτό, απελευθερώνοντας φλεγμονώδη μόρια που:

Βλάπτουν τα αιμοφόρα αγγεία

Επηρεάζουν την καρδιακή λειτουργία με την πάροδο του χρόνου

Αυξάνουν την ακαμψία στον καρδιακό ιστό

Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι επιδράσεις μπορούν να μειώσουν την ικανότητα της καρδιάς να αντλεί αποτελεσματικά, οδηγώντας σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Αυτό εξηγεί γιατί δύο άτομα με τον ίδιο ΔΜΣ μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ καρδιαγγειακού κινδύνου.

Γιατί ο ΔΜΣ δεν είναι επαρκής δείκτης κινδύνου υγείας

Ο ΔΜΣ είναι ένας απλός υπολογισμός που βασίζεται στο ύψος και το βάρος, αλλά δεν κάνει διάκριση μεταξύ λιπώδους και μυώδους μάζας και δεν εμπεριέχει την κατανομή λίπους στο σώμα.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει «φυσιολογικό» ΔΜΣ αλλά να εξακολουθεί να φέρει υψηλά επίπεδα κοιλιακού λίπους και επομένως να έχει αυξημένους κινδύνους για την υγεία του.

Η μελέτη ενισχύει την μοντέρνα επιστημονική θέση, ότι η σύνθεση του σώματος και η κατανομή του λίπους είναι πιο σημαντικοί δείκτες κινδύνου από το βάρος και μόνο.

Τι προτείνουν οι ειδικοί αντ' αυτού

Οι ειδικοί υγείας συνιστούν όλο και περισσότερο να επικεντρωθούν σε μετρήσεις που αντικατοπτρίζουν καλύτερα το κοιλιακό λίπος, όπως:

Περιφέρεια μέσης

Αναλογία μέσης προς ύψος

Αυτές οι μετρήσεις παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα της κεντρικής συσσώρευσης λίπους και των σχετικών κινδύνων.

Τι σημαίνει αυτό για την πρόληψη

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της εστίασης στο κοιλιακό λίπος, όταν στοχεύουμε στην μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας. Αποτελεσματικές στρατηγικές:

Τακτική σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αερόβια άσκηση

Ασκήσεις ενδυνάμωσης (π.χ. άρση βαρών) για τη βελτίωση της σωματικής σύνθεσης

Ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε ολόκληρες τροφές

Μείωση της πρόσληψης επεξεργασμένων και υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη τροφών

Ακόμα και μέτριες μειώσεις στο κοιλιακό λίπος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την μεταβολική υγεία και να μειώσουν τη φλεγμονή.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί το μέγεθος της μέσης είναι μερικές φορές πιο κατατοπιστικό από τον αριθμό στη ζυγαριά;

Επειδή η ζυγαριά δείχνει το συνολικό σωματικό βάρος, όχι πού αποθηκεύεται το λίπος. Το μέγεθος της μέσης δίνει μια καλύτερη ένδειξη για τη συσσώρευση λίπους στο κέντρο, που είναι ο τύπος που συνδέεται στενότερα με το μεταβολικό στρες και τη φλεγμονή. Δύο άτομα μπορεί να ζυγίζουν το ίδιο, αλλά αυτός με περισσότερο κοιλιακό λίπος αντιμετωπίζει πολύ υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Είναι το κοιλιακό λίπος ανησυχία μόνο για άτομα με παχυσαρκία;

Όχι. Το κοιλιακό λίπος έχει σημασία σε κάθε μέγεθος σώματος. Ενώ η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο συνολικά, αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι η κατανομή του λίπους μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντική από τη συνολική σωματική μάζα σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι το κοιλιακό λίπος αξίζει προσοχής ακόμη και σε άτομα που δεν φαίνονται υπέρβαρα.

Γιατί η φλεγμονή έχει τόσο μεγάλη σημασία στην καρδιακή ανεπάρκεια;

Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνια φλεγμονή χαμηλού βαθμού μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία, να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του καρδιακού μυός και να κάνει το καρδιαγγειακό σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό. Όταν το κοιλιακό λίπος συνεχίζει να απελευθερώνει φλεγμονώδη σήματα, μπορεί σταδιακά να δημιουργήσει συνθήκες που καθιστούν την καρδιακή ανεπάρκεια πιο πιθανή.

Τι είναι πιο χρήσιμο στην καθημερινή ζωή: η προσπάθεια απώλειας βάρους συνολικά ή η εστίαση στην μείωση του μεγέθους της μέσης;

Στην πράξη, και τα δύο έχουν σημασία, αλλά αυτή η μελέτη υποδηλώνει ότι η μείωση του κοιλιακού λίπους μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για την υγεία της καρδιάς. Ο στόχος δεν είναι να κυνηγήσουμε έναν τέλειο αριθμό στη ζυγαριά. Είναι η βελτίωση της σύνθεσης του σώματος, η μείωση της φλεγμονής και η μείωση της ποσότητας του επιβλαβούς λίπους, που αποθηκεύεται γύρω από την κοιλιά, μέσω βιώσιμης διατροφής, άσκησης και αλλαγών στον τρόπο ζωής.

Συμπέρασμα

Μια ακόμα έρευνα αμφισβητεί την μακροχρόνια εξάρτηση από τον ΔΜΣ ως το κύριο μέτρο του κινδύνου για την υγεία. Αντίθετα, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του κοιλιακού λίπους στην πρόκληση φλεγμονής και στην αύξηση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας.

Μετατοπίζοντας την εστίαση στην κατανομή του λίπους (όχι μόνο στο σωματικό βάρος) τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τους κρυφούς κινδύνους και να λάβουν πιο στοχευμένα μέτρα πρόληψης.

Πηγές:

heart.org

healthline.com

eurekalert.org

nhs.uk

mayoclinic.org