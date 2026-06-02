Δημοσκόπηση Pulse μετά τα αποκαλύπτηρια κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού -Ανατροπή στο πολιτικό τοπίο

Snapshot Η ΝΔ διατηρεί μεγάλο προβάδισμα με 29,5% στην κατανομή αναποφάσιστων, ακολουθούμενη από την ΕΛΑΣ με 15,5%, το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%.

Το 33% των ψηφοφόρων της Κεντροαριστεράς προτίθεται να ψηφίσει το νέο κόμμα του Τσίπρα (ΕΛΑΣ), ενώ το κόμμα Καρυστιανού προτιμάται κυρίως από ψηφοφόρους της Κεντροδεξιάς, του Κέντρου και της Δεξιάς.

Το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε πιθανώς ένα νέο κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα έναντι του δεύτερου κόμματος συνεχίζει να διατηρεί το κυβερνών κόμμα, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ, από 27 έως 31 Μαΐου. Ωστόσο, ανατροπή καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας, μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, στη δεύτερη και στην τέταρτη θέση.

Στο σενάριο κατανομής αναποφασίστων, η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 15,5%, το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%.

Αντίστοιχα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, η ΕΛΑΣ με 13,5%, το ΠΑΣΟΚ με 10% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,5%.

Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός;

Με ποιο κριτήριο θα επιλέξουν την ψήφο στις επόμενες εκλογές; Ποσοστό 11% απαντά ότι θα ψηφίσει με κριτήριο τον θυμό-τιμωρία, 9% την επιβράβευση, 22% την ανησυχία-ασφάλεια, 50% την προοπτική.

Το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει πως ανησυχεί για τις σχέσεις με την Τουρκία, μετά τη γνωστοποίηση των προθέσεων της Άγκυρας να περάσει ως νόμο στο τουρκικό κοινοβούλιο τη «Γαλάζια Πατρίδα». Σε αυτή τη μέτρηση αποτυπώνεται ότι τα «ήρεμα νερά» αποτελούν παρελθόν.

Ποιοι προτίθενται να ψηφίσουν το νέο κόμμα Τσίπρα; Το 33% που δηλώνουν ότι ανήκουν στην Κεντροαριστερά απαντούν ότι προτίθενται να ψηφίσουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Σε ό,τι αφορά το κόμμα Καρυστιανού, το 9% που δηλώνουν ότι προτίθενται να το ψηφίσουν είναι από την Κεντροδεξιά, 8% από το Κέντρο και 8% από τη Δεξιά.

Με φόντο τα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό. Ποσοστό 11% απαντά σίγουρα/μάλλον θα το ψήφιζε.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις για το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας. Πόσοι θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας - Τι λένε οι ψηφοφόροι κάθε κόμματος ξεχωριστά;

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