Νέο κόμμα Τσίπρα: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δίνουν «αέρα» στην ΕΛΑΣ

«Πονοκέφαλος» και σφοδρές αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν τον Τσίπρα δεύτερο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέο κόμμα Τσίπρα: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δίνουν «αέρα» στην ΕΛΑΣ

Η στιγμή της ανακοίνωσης του ονόματος

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερη αισιοδοξία επικρατεί στα γραφεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά την εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ώθηση στο κεντρικό αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα καθώς ανιχνεύουν το κόμμα του στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των εκλογέων, με τη μία εκ των δύο μάλιστα να καταγράφουν μεγάλη διαφορά άνω των 6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλιστα το καταγράφει στην τέταρτη θέση μετά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Άλλωστε η Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά έντονα στις δημοσκοπήσεις, αμφισβητώντας ευθέως την εγκυρότητα, τουλάχιστον της μιας εκ των δύο.

Τι «δίνουν» οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν αποτελούν έρευνες των εταιρειών Interview και Real Polls και πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Στη δημοσκόπηση της Interview (εκτίμηση ψήφου), η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα λαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε απόσταση αναπνοής με 13,5%. Στην ίδια δημοσκόπηση η ΝΔ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 29,5%. Σημειώνεται ότι η Interview ανιχνεύει τη Μαρία Καρυστιανού στο 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει εξαϋλωθεί στο 0,5%.

Δημοσκόπηση Interview

Από την άλλη πλευρά, η δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει περίπου το ίδιο ποσοστό καθώς βρίσκεται στο 29,1%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,1%. Η RealPolls βλέπει τη Μαρία Καρυστιανού στην τρίτη θέση με 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο και σε πολύ μεγάλη απόσταση με το μονοψήφιο 9,6%. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 1,2% των ψήφων.

Δημοσκόπηση - RealPolls

Αμφισβητεί το ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, στρέφοντας τα βέλη του κατά της εταιρείας Real Polls και κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμηςα από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μετρήσεων, σχολιάζοντας ότι «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας ότι η κριτική της στο εξής θα θέτει στο επίκεντρο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλει ότι «τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ