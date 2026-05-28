Νέο κόμμα Τσίπρα: Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δίνουν «αέρα» στην ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερη αισιοδοξία επικρατεί στα γραφεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως μετά την εκδήλωση για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις δίνουν ώθηση στο κεντρικό αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα καθώς ανιχνεύουν το κόμμα του στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των εκλογέων, με τη μία εκ των δύο μάλιστα να καταγράφουν μεγάλη διαφορά άνω των 6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μάλιστα το καταγράφει στην τέταρτη θέση μετά το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Άλλωστε η Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά έντονα στις δημοσκοπήσεις, αμφισβητώντας ευθέως την εγκυρότητα, τουλάχιστον της μιας εκ των δύο.

Τι «δίνουν» οι δύο πρώτες δημοσκοπήσεις

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν αποτελούν έρευνες των εταιρειών Interview και Real Polls και πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Στη δημοσκόπηση της Interview (εκτίμηση ψήφου), η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα λαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ σε απόσταση αναπνοής με 13,5%. Στην ίδια δημοσκόπηση η ΝΔ καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 29,5%. Σημειώνεται ότι η Interview ανιχνεύει τη Μαρία Καρυστιανού στο 8,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει εξαϋλωθεί στο 0,5%.

Από την άλλη πλευρά, η δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει περίπου το ίδιο ποσοστό καθώς βρίσκεται στο 29,1%, ενώ το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,1%. Η RealPolls βλέπει τη Μαρία Καρυστιανού στην τρίτη θέση με 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ έρχεται τέταρτο και σε πολύ μεγάλη απόσταση με το μονοψήφιο 9,6%. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει το 1,2% των ψήφων.

Αμφισβητεί το ΠΑΣΟΚ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αμφισβητεί ευθέως την εγκυρότητα των δημοσκοπήσεων, στρέφοντας τα βέλη του κατά της εταιρείας Real Polls και κάνοντας λόγο για «εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμηςα από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δύο μετρήσεων, σχολιάζοντας ότι «δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων».

Μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη, δείχνοντας ότι η κριτική της στο εξής θα θέτει στο επίκεντρο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καταγγέλλει ότι «τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».

