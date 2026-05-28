Άγιος Παντελεήμονας: Έκρυβαν κάνναβη και κοκαΐνη σε βαλίτσα - Συνελήφθησαν δύο νεαροί

Snapshot Συνελήφθησαν δύο νεαροί ηλικίας 22 και 21 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8,9 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Σε έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν επιπλέον ζυγαριά, 1.590 ευρώ και συσκευασίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 22 και 21 ετών, για κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τη Δευτέρα 25 Μάϊου, οι αστυνομικοί κλήθηκαν για φραστικό επεισόδιο έξω από πολυκατοικία στην περιοχή και κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντόπισαν στο κλιμακοστάσιο βαλίτσα ιδιοκτησίας των δύο κατηγορουμένων.

Στο εσωτερικό της βαλίτσας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 912 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 25 γραμμάρια κοκαΐνης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Σε επακόλουθη έρευνα στην οικία τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εντοπίστηκαν ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, το ποσό των 1.590 ευρώ και πλήθος νάϊλον συσκευασιών κατάλληλων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.