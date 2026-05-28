Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο μαθητής δημοτικού από βίαιο περιστατικό μέσα στο σχολείο

Snapshot Μαθητής δημοτικού στην Κέρκυρα τραυματίστηκε από βίαιο περιστατικό εντός σχολείου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία συνέλαβε προσωρινά τη Διευθύντρια, τον Υποδιευθυντή και μια μητέρα, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Ένα βίαιο περιστατικό σε δημοτικό σχολείο, κατά το οποίο τραυματίστηκε το παιδί του, κατήγγειλε ένας γονέας στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, και με βάση την καταγγελία του πατέρα, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα με το παιδί του να δέχεται βία εντός της σχολικής μονάδας από συμμαθητές του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της Διευθύντριας και του Υποδιευθυντή του δημοτικού αλλά και μιας μητέρας ενός δεύτερου ανήλικου παιδιού, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι. Την προανάκριση του περιστατικού διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Αστυνομίας.

