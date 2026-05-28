ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα – καταργείται η τηλεφωνική γραμμή

Η ΑΑΔΕ αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα, καθώς πλέον η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών, με την τηλεφωνική γραμμή 1517 να καταργείται.

Η νέα αυτή ρύθμιση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Αρχής για πιο γρήγορη, ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση αναφορών, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Οι πολίτες καλούνται πλέον να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους διαύλους ανάλογα με το είδος της υπόθεσης:

Καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα: αποστολή στο kataggelies@aade.gr

Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: μέσω της εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στο myAADE (myaade.gov.gr)

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η σωστή επιλογή του καναλιού υποβολής συμβάλλει στην ταχύτερη εξέταση των υποθέσεων, ενώ στο επόμενο διάστημα η σχετική ψηφιακή εφαρμογή θα επεκταθεί ώστε να καλύπτει και αναφορές για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις.