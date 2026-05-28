Χτύπημα ακριβείας του IDF στη Βηρυτό, πρώτη φορά από τις 6 Μαΐου - Στόχος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ

Στόχος ήταν ο Αλί αλ-Χουσεΐνι, επικεφαλής του πυραυλικού συστήματος στη Μεραρχία Ιμάμ Χουσεΐν

  • Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιδρομή στη νότια Βηρυτό, στοχεύοντας τον Αλί αλ
  • Χουσεΐνι, επικεφαλής του πυραυλικού συστήματος της Μεραρχίας Ιμάμ Χουσεΐν της Χεζμπολάχ.
  • Πρόκειται για το πρώτο χτύπημα ακριβείας του IDF στη Βηρυτό από τις 6 Μαΐου.
  • Η επίθεση πραγματοποιήθηκε παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ μετά την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός στις 17 Απριλίου.
  • Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο έφτασε τους 15, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.
  • Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι 12 από τους νεκρούς σκοτώθηκαν σε επιδρομές που έγιναν την Πέμπτη.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχευσε στρατιωτικό αξιωματούχο της Χεζμπολάχ σε επιδρομή στην περιοχή Τσουεϊφάτ νότια της Βηρυτού, ενώ στους 15 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού πρόσθεσε ότι στόχος της επιδρομής στη Βηρυτό ήταν ο Αλί αλ-Χουσεΐνι, επικεφαλής του πυραυλικού συστήματος στη Μεραρχία Ιμάμ Χουσεΐν, η οποία συνδέεται με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το πρώτο χτύπημα ακριβείας στη Βηρυτό που πραγματοποιεί ο IDF από τις 6 Μαΐου

Το ραδιόφωνο επεσήμανε ότι η επίθεση στη Βηρυτό πραγματοποιήθηκε παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ που εμπόδισαν τις επιθέσεις στη Βηρυτό από την υπογραφή της κατάπαυσης του πυρός στις 17 Απριλίου.

Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιδρομές στο νότιο Λίβανο είχε αυξηθεί σε 15, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, από το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με λιβανέζικες ιατρικές πηγές.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη.

