Ισραήλ: Εξέδωσε διαταγές εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Τύρου

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) μόλις εξέδωσε εντολή εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Τύρου στο Νότιο Λίβανο, εκτός από την Παλιά Πόλη, καθώς και για αρκετές άλλες γειτονικές πόλεις και οικισμούς, δίδοντας οδηγίες να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Στην ευρύτερη περιοχή της Τύρου ζουν περίπου 200.000 άμαχοι.

Οι κάτοικοι των περιοχών που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα σε χάρτη που δημοσίευσε ο στρατός καλούνται να εκκενώσουν την περιοχή βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

«Λόγω των παραβιάσεων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) αναγκάζεται να αναλάβει δράση εναντίον της με τη χρήση βίας και δεν έχει καμία πρόθεση να σας βλάψει», προειδοποιεί ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι.

