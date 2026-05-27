Καμπανάκι για τη θαλάσσια ασφάλεια από την Ένωση Πληρωμάτων 

Snapshot Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων ζητά άμεση ενίσχυση των μέτρων θαλάσσιας ασφάλειας σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και στενά περάσματα ενόψει της θερινής περιόδου.

Η υπερβολική ταχύτητα πλοίων και ταχυπλόων θεωρείται βασικός παράγοντας κινδύνου για την ασφάλεια στις ελληνικές θάλασσες.

Ισχυροί κυματισμοί και απόνερα σε στενά περάσματα προκαλούν προβλήματα σε μικρά σκάφη, επαγγελματικά αλιευτικά και λουόμενους κοντά στις ακτές.

Έχει αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό για αξιολόγηση της κατάστασης και υιοθέτηση ουσιαστικών μέτρων θαλάσσιας ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των μέτρων θαλάσσιας ασφάλειας σε στενά περάσματα, διαύλους και περιοχές αυξημένης κυκλοφορίας αναδεικνύει η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης παρουσίας σκαφών στις ελληνικές θάλασσες.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Βάλλης, ο οποίος έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια για ζητήματα ναυτικής ασφάλειας, υπογραμμίζει πως κάθε καλοκαίρι καταγράφονται επικίνδυνες συνθήκες σε θαλάσσιες περιοχές υψηλής κίνησης, με την υπερβολική ταχύτητα πλοίων και ταχυπλόων να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.

Σύμφωνα με την Ένωση, σε αρκετά στενά περάσματα και διαύλους της χώρας δημιουργούνται έντονοι κυματισμοί και ισχυρά απόνερα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη, επαγγελματικά αλιευτικά, αλλά και σε λουόμενους που βρίσκονται κοντά στις ακτές.

Ο Γιώργος Βάλλης επισημαίνει ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και η εντατικοποίηση των ελέγχων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων ζητά την ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μηχανισμών ελέγχου, καθώς και την επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη εφαρμογής των προβλεπόμενων ποινικών διαδικασιών σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Για το θέμα έχει ήδη αποσταλεί σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με αίτημα την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης και την υιοθέτηση ουσιαστικών μέτρων.

Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των επαγγελματιών της θάλασσας, των λουόμενων και της ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε ολόκληρη τη χώρα.