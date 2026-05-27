Γιαγιά κέρδισε 1 εκατ. λίρες στο Λόττο με τους τυχερούς αριθμούς του εκλιπόντος συζύγου της

Μια γιαγιά, που συνέχισε να παίζει τους αριθμούς του Λόττο που είχε επιλέξει ο εκλιπών σύζυγός της για να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη του, κέρδισε 1 εκατ. λίρες έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.

Η 80χρονη συνταξιούχος Ρόουζ Τρεσάντερν, κατέκτησε το τεράστιο τζακ ποτ μαζί με τον 52χρονο γιο της, Μπάρι, και την 57χρονη κόρη της, Τζούλι, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που είχε διαλέξει πριν από χρόνια ο σύζυγός της, Ντέρεκ.

Το οικογενειακό δελτίο πέτυχε πέντε βασικούς αριθμούς και τον bonus ball στην κλήρωση του Λόττο στις 18 Απριλίου, εξασφαλίζοντας το έπαθλο του 1 εκατ. λιρών.

Ο Ντέρεκ Τρεσάντερν πέθανε πέρυσι σε ηλικία 83 ετών έπειτα από μάχη με πρόβλημα υγείας, λίγο μετά τον εορτασμό της 60ής επετείου γάμου με τη σύζυγό του.

Η Ρόουζ δήλωσε πως η οικογένεια δεν σκέφτηκε ποτέ να σταματήσει να παίζει τους αριθμούς που είχε επιλέξει εκείνος.

«Συνεχίσαμε να παίζουμε αυτούς τους αριθμούς γιατί μας θύμιζαν τον Ντέρεκ», δήλωσε η ίδια. «Το να κερδίσουμε 1 εκατ. λίρες δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μας. Δεν ξέρω καν τι ακριβώς σήμαιναν όλοι αυτοί οι αριθμοί για τον Ντέρεκ, αλλά ό,τι κι αν αντιπροσώπευαν, αποδείχθηκαν απίστευτα τυχεροί για εμάς. Ειλικρινά νιώθω σαν να εξακολουθεί να μας προσέχει. Ξέρω πως θα ήταν πανευτυχής».

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της 18ης Απριλίου ήταν οι 1, 4, 12, 15 και 39, ενώ ο bonus ball ήταν το 48.

Η Ρόουζ βρισκόταν μόνη στο σπίτι όταν ανακάλυψε πως είχε κερδίσει και τηλεφώνησε αμέσως σοκαρισμένη στον γιο της.

«Πήρα αμέσως τον Μπάρι τηλέφωνο, αλλά μετά βίας μπορούσα να μιλήσω», είπε. «Όταν τους είπα ότι κερδίσαμε 1 εκατ. λίρες, επικράτησε σιωπή. Κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει».

Η Ρόουζ αποκάλυψε ακόμη πως τα χρήματα θα της επιτρέψουν πλέον να μετακομίσει σε οίκο ευγηρίας που θα εξυπηρετεί καλύτερα τα προβλήματα κινητικότητας που αντιμετωπίζει.

Η Ρόουζ Τρεσάντερν

«Με τα προβλήματα κινητικότητας που έχω, χρειάζομαι ένα σπίτι πιο εύκολο στη διαχείριση», ανέφερε. «Τώρα θα έχω άνεση, ανεξαρτησία και ηρεμία. Είναι τεράστια ανακούφιση».

Η Ρόουζ σχεδιάζει επίσης να αγοράσει ένα νέο δαχτυλίδι αρραβώνων στη μνήμη του Ντέρεκ.

«Ο Ντέρεκ μου είχε αγοράσει πριν από χρόνια ένα δεύτερο δαχτυλίδι, όταν το αρχικό είχε φθαρεί, όμως και αυτό έχει πλέον καταστραφεί», είπε. «Θα το επισκευάσω, αλλά θα ήθελα και ένα καινούργιο. Κάτι ξεχωριστό που να μου τον θυμίζει».