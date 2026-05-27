Κώστας Παπαδόπουλος: Στο δικαστήριο για ξυλοδαρμό 14χρονου ο πρώην παίκτης του Survivor

Ο πρώην παίκτης του Survivor ισχυρίζεται ότι μετέφερε τον 14χρονο στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί.

Στο αυτόφωρο δικάζεται ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρομά στο Μενίδι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όλα ξεκίνησαν το Σάββατο το πρωί, όταν μια ομάδα ανήλικων Ρομά επιχείρησε να κλέψει αρχικά το ζαχαροπλαστείο που διατηρεί ο Κ. Παπαδόπουλος στο Μενίδι, κι αφού δεν τα κατάφεραν, πήγαν σε παρακείμενη επιχείρηση, που διατηρεί η μητέρα του (σ.σ.: ταβέρνα) και της έκλεψαν την τσάντα.

Την επομένη, σύμφωνα με τον Κ. Παπαδόπουλο, πήγαν στο ζαχαροπλαστείο κι έκλεψαν το κινητό της υπαλλήλου που εργαζόταν. Εκείνη φέρεται να κάλεσε τον πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος μετέβη στην περιοχή και καταδίωξε τους ανήλικους.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης, ο 14χρονος έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, όμως το παιδί καταγγέλλει επίθεση και αρπαγή.

Ο 14χρονος έκανε 10 ράμματα στο κεφάλι, από την επίθεση του Κ. Παπαδόπουλου, ενώ σύμφωνα με τον ανήλικο, αφού του έριξε γροθιές στο κεφάλι, κρατώντας κλειδιά, στη συνέχεια, τον έβαλε δια της βίας στο αυτοκίνητό του και τον κράτησε παρά τη θέλησή του.

Ο Κ. Παπαδόπουλος, ισχυρίστηκε μιλώντας στο «Το Πρωινό» ότι «είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος».